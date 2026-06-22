La Justicia investiga un grave episodio ocurrido en Calingasta, donde una mujer permanece internada en estado crítico tras sufrir un severo traumatismo craneoencefálico. El caso, que inicialmente fue abordado por la UFI Genérica, quedó bajo la órbita de la UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) ante la presunción de que podría tratarse de un hecho de violencia de género.
Investigan un presunto caso de violencia de género: una mujer permanece en coma
La víctima ingresó a un centro de salud con un severo traumatismo craneoencefálico y permanece internada en estado crítico. La causa pasó a manos de la UFI CAVIG y la Justicia busca determinar cómo ocurrió el hecho.