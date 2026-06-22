Investigan un presunto caso de violencia de género: una mujer permanece en coma

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que, al momento en que la víctima fue hallada, se encontraba acompañada por su pareja. Ese dato forma parte de las medidas investigativas que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, aunque hasta el momento no se informó oficialmente ninguna imputación ni se confirmó responsabilidad alguna sobre persona determinada.

Los investigadores trabajan para reconstruir las circunstancias en las que se produjo la lesión que derivó en la internación de la mujer y esperan que las pericias permitan esclarecer qué ocurrió.

Además, una de las claves del expediente será la evolución médica de la víctima. En caso de recuperarse, su testimonio podría aportar elementos fundamentales para determinar el contexto en que sucedieron los hechos.

Desde el Ministerio Público Fiscal mantienen un estricto hermetismo sobre el avance de la investigación. Fuentes judiciales señalaron que la decisión busca preservar las medidas en curso y evitar que se entorpezca el esclarecimiento del caso.

Por ahora, los pesquisas aguardan los resultados de los estudios médicos y de las pericias forenses para avanzar sobre una hipótesis concreta. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación de la UFI CAVIG, especializada en hechos vinculados a violencia intrafamiliar y de género.