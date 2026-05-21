Volvió Neuer y Alemania tiene lista confirmada para el Mundial

A partir de allí todo fue muy complicado para la selección alemana, que se despidió en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.
El histórico arquero había anunciado su retiro de la selección luego de la Eurocopa que se disputó en Alemania en el 2024, donde fueron eliminados en los cuartos de final por Alemania, por lo que volverá a ponerse el buzo de la "Mannschaft" después de casi 700 días.
El Mundial 2026 representará la vigésimo primera participación de Alemania en el torneo de selecciones más importante del mundo, en el que pudo consagrarse campeón en 1954, 1974, 1990 y 2014, derrotando en las últimas dos a la Argentina.
Los convocados de Alemania para el Mundial 2026
Arqueros:
- Manuel Neuer
- Oliver Baumann
- Alexander Nübel
Defensores:
- Waldemar Anton
- Nathaniel Brown
- Joshua Kimmich
- David Raum
- Antonio Rüdiger
- Nico Schlotterbeck
- Jonathan Tah
- Malick Thiaw
Mediocampistas:
- Pascal Grob
- Angelo Stiller
- Felix Nmecha
- Aleksandar Pavlovic
- Leon Goretzka
- Nadiem Amiri
- Jamal Musiala
- Florian Wirtz
- Lennart Karl
Delanteros:
- Deniz Undav
- Kai Havertz
- Jamie Leweling
- Nick Woltemade
- Maximilian Beier
- Leroy Sané