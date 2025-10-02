"
Investigan el caso de un menor que murió camino al hospital

El niño, de 13 años, padecía encefalopatía crónica. Según comentó su madre, tuvo una crisis respiratoria por lo que decidieron trasladarlo al hospital, al llegar al nosocomio el menor estaba sin vida.

Un menor de edad falleció este jueves por la tarde y su caso es investigado por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), luego de que ingresara sin signos vitales al Hospital Dr. Guillermo Rawson en horas de la tarde.

Según informó personal de la Unidad de Asistencia en Terreno (UAT), el niño fue trasladado alrededor de las 18 en un vehículo particular por familiares, quienes alertaron que comenzó a tener dificultades para respirar mientras descansaba en su domicilio, ubicado en calle Independencia, Villa Los Tilos, en Pocito.

Una vez en el centro asistencial, la doctora Claudia Olivera (MP 2940) constató que el menor no presentaba signos vitales ni indicios visibles de criminalidad, aunque no fue posible determinar en ese momento la causa de muerte.

Al domicilio se trasladó personal de Policía Científica, efectivos de la Brigada de Investigaciones y funcionarios de la UFI, quienes entrevistaron a la madre del menor, identificada como Adriana Rosa Martínez, y a un tío.

Ambos explicaron que el niño padecía encefalopatía crónica severa, una enfermedad neurológica que le provocaba serias secuelas: retraso madurativo, ceguera, imposibilidad de caminar, entre otras. Estaba bajo seguimiento médico y contaba con certificado de discapacidad y documentación médica, la cual fue entregada a los investigadores.

El menor fue evaluado también por un médico legista, quien confirmó que el cuerpo no presentaba lesiones físicas externas. Se constató hipotrofia de los cuatro miembros, colocación de suero y vía venosa periférica en el antebrazo derecho.

Por disposición judicial, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, con el fin de esclarecer fehacientemente las causas del deceso.

