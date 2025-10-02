El Mundial de Clubes disputará este jueves la fecha 2 del torneo con duelos que pueden comenzar a definir clasificados para las semifinales del jueves. Valenciano y Olimpia, los sanjuaninos del torneo, perdieron en el estreno y necesitan ganar para acomodarse en las posiciones.
Así quedó la grilla del jueves en el Mundial de Clubes
