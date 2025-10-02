"
Así quedó la grilla del jueves en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes disputará este jueves la fecha 2 de su calendario. Valenciano y Olimpia necesitan ganar para tener chances de llegar a las semifinales.

El Mundial de Clubes disputará este jueves la fecha 2 del torneo con duelos que pueden comenzar a definir clasificados para las semifinales del jueves. Valenciano y Olimpia, los sanjuaninos del torneo, perdieron en el estreno y necesitan ganar para acomodarse en las posiciones.

Mundial de Clubes

Fecha 2 – Jueves:

14:00; SAN JORGE (CHI) vs. BARCELOS (POR)

16:30; MELBOURNE (AUS) vs. VALENCIANO

19:00; ANDES TALLERES (MZA) vs. SPORTING (POR)

21:30; BARCELONA (ESP) vs. OLIMPIA

Posiciones:

POsiciones F1 - Mundial de Clubes

