Cantos que delataron cautiverio: rescataron 17 aves en una casa

A partir de esta constatación, se inició un expediente contravencional en el marco del artículo 209 de la Ley 941-R. La investigación vinculó al esposo de la propietaria, un hombre de 56 años, como presunto responsable de la tenencia de los animales.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete, que interviene en este tipo de infracciones vinculadas a la protección de la fauna. En paralelo, y con autorización de la Dirección de Flora y Fauna, personal de la Policía Ecológica procedió al traslado de las aves hacia la veterinaria Arca.

En ese centro especializado, los ejemplares serán sometidos a controles para evaluar su estado de salud, con el objetivo de determinar si están en condiciones de ser reinsertados en su hábitat natural. La situación vuelve a poner sobre la mesa la problemática del tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, una práctica que no solo está penada por la ley, sino que también impacta directamente en el equilibrio ambiental.