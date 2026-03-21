"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > aves

Cantos que delataron cautiverio: rescataron 17 aves en una casa

Un patrullaje preventivo derivó en el hallazgo de 17 aves silvestres en cautiverio dentro de una vivienda. Intervino la Justicia y los ejemplares fueron trasladados para su recuperación.

Lo que parecía una recorrida de rutina terminó revelando una situación que pone en foco una práctica prohibida y dañina para el ambiente. En el barrio Justo P. Castro I, en Caucete, efectivos de la Comisaría 37ª detectaron la presencia de aves silvestres mantenidas en cautiverio dentro de una vivienda particular.

El procedimiento se inició cuando los uniformados, en tareas de prevención, advirtieron intensos cantos provenientes del interior de una casa. Ante esta situación, entrevistaron a la propietaria, quien autorizó el ingreso del personal policial para verificar lo que ocurría.

Dentro del domicilio, los efectivos se encontraron con un escenario llamativo: 22 jaulas distribuidas en distintos sectores que contenían un total de 17 aves de distintas especies autóctonas. Entre ellas había benteveos, zorzales, jilgueros, corbatitas, diucas y una cata, además de otros ejemplares como piquitos de oro y un ladrillito. También se hallaron tres elementos conocidos como “tramperos”, utilizados habitualmente para la captura de aves en estado silvestre.

Te puede interesar...

A partir de esta constatación, se inició un expediente contravencional en el marco del artículo 209 de la Ley 941-R. La investigación vinculó al esposo de la propietaria, un hombre de 56 años, como presunto responsable de la tenencia de los animales.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete, que interviene en este tipo de infracciones vinculadas a la protección de la fauna. En paralelo, y con autorización de la Dirección de Flora y Fauna, personal de la Policía Ecológica procedió al traslado de las aves hacia la veterinaria Arca.

En ese centro especializado, los ejemplares serán sometidos a controles para evaluar su estado de salud, con el objetivo de determinar si están en condiciones de ser reinsertados en su hábitat natural. La situación vuelve a poner sobre la mesa la problemática del tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, una práctica que no solo está penada por la ley, sino que también impacta directamente en el equilibrio ambiental.

Temas

Te puede interesar