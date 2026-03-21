Lo que parecía una recorrida de rutina terminó revelando una situación que pone en foco una práctica prohibida y dañina para el ambiente. En el barrio Justo P. Castro I, en Caucete, efectivos de la Comisaría 37ª detectaron la presencia de aves silvestres mantenidas en cautiverio dentro de una vivienda particular.
Cantos que delataron cautiverio: rescataron 17 aves en una casa
Un patrullaje preventivo derivó en el hallazgo de 17 aves silvestres en cautiverio dentro de una vivienda. Intervino la Justicia y los ejemplares fueron trasladados para su recuperación.