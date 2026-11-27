La confirmación se produjo días después de que el propio ministro revelara, durante una entrevista con el streaming Neura, que el Gobierno había solicitado a China disponer de USD 5.000 millones del acuerdo de intercambio de monedas. En aquella oportunidad, Caputo aseguró que los fondos “ya están disponibles, aprobados” y explicó que el Tesoro le compraría al Banco Central (BCRA) las divisas obtenidas mediante la operación.

El swap es un acuerdo entre el BCRA y el Banco Popular de China, por un total de 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos USD 19.000 millones. No se trata de un préstamo directo del Gobierno chino al Tesoro argentino. De ese monto, existe un tramo activado de 35.000 millones de yuanes, aproximadamente US$5000 millones, que comenzó a funcionar a principios de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

En agosto, ambas entidades renovaron el convenio por cinco años, dos más que en los acuerdos anteriores, y ratificaron la vigencia de ese tramo. El titular del BCRA, Santiago Bausili, ya había señalado que la documentación contemplaba la posibilidad de utilizar esos recursos para afrontar pagos de deuda.

La decisión busca despejar las dudas del mercado sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos financieros de 2027. El programa financiero presentado en julio contemplaba la colocación de US$5000 millones en Bonares, bonos en dólares bajo legislación argentina. Sin embargo, desde agosto no hubo nuevas emisiones de deuda en moneda extranjera en el mercado local.El anuncio se conoció en medio de una nueva etapa de tensión financiera, con el riesgo país en niveles similares a los registrados durante el período electoral de 2025.