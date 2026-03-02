Branka Motors: 348 denuncias y los tres acusados serán imputados

En la sala estuvieron presentes los abogados querellantes Fabiana Salinas, Ester Iragorre, Claudio Padilla y Eduardo Sait, entre otros representantes de damnificados, así como el defensor José Tejada.

Desde la querella remarcaron que las denuncias continúan sumándose y que el volumen de pruebas es significativo, especialmente en relación a compradores que contrataron de buena fe, firmaron contratos y abonaron importantes sumas de dinero sin recibir los rodados.

Detenciones y giro en la causa

Las capturas se concretaron entre sábado y domingo, tras una serie de allanamientos ordenados por la magistrada.

Alexis Marcó fue detenido en Santa Lucía .

Jonathan Marcó , en Chimbas .

Banega Suvire, que inicialmente no fue hallado, tenía pedido de captura nacional, pero se presentó voluntariamente el domingo en una comisaría de Rivadavia.

La investigación tomó impulso a mediados de enero, cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias de clientes que habían pagado motocicletas —muchas veces en efectivo o mediante préstamos— que nunca fueron entregadas. Las protestas frente al local de avenida Rioja y 25 de Mayo terminaron por visibilizar el conflicto y acelerar la intervención judicial.

El acuerdo que no fue

En los últimos días se había mencionado la posibilidad de una reparación integral cercana a los 420 millones de pesos. Sin embargo, con el crecimiento del número de denuncias y el monto total estimado del perjuicio, esa alternativa perdió fuerza.

El representante de los damnificados, Emanuel Bravo, insistió en que el reclamo central es que los acusados permanezcan detenidos y que se concrete la devolución total del dinero. La definición sobre eventuales acuerdos o modalidades de pago quedará ahora en manos de la Fiscalía y del juez.

Con la audiencia de formalización en puerta, la causa Branka Motors atraviesa su momento más sensible. Lo que se resuelva este martes podría marcar el rumbo definitivo del expediente y la respuesta judicial que esperan cientos de afectados en San Juan.