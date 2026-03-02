"
Branka Motors: 348 denuncias y los tres acusados serán imputados

Con 348 denuncias y $510 millones en juego, este martes se define la imputación formal contra los tres acusados por la causa Branka Motors

La causa que mantiene en vilo a cientos de sanjuaninos entró en una etapa determinante. Tras un fin de semana de detenciones, este lunes se realizó la audiencia de control de detención contra Alexis Javier Marcó, Jonathan David Marcó y Facundo Agustín Banega Suvire, señalados como los presuntos responsables de la maniobra investigada en torno a Branka Motors.

Pero lo verdaderamente novedoso es lo que ocurrirá este martes a las 14:15: la audiencia de formalización, instancia en la que la Fiscalía avanzará con la imputación formal por el delito de estafa, en un expediente que ya acumula 348 denuncias y un perjuicio económico que asciende a 510 millones de pesos, según detalló el fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

image

La jornada de este lunes estuvo presidida por la jueza de Garantías Carolina Parra, quien declaró la legalidad de las detenciones tras el planteo del Ministerio Público Fiscal. Luego dispuso un cuarto intermedio hasta la audiencia de formalización, que será clave para definir la situación procesal de los acusados.

En la sala estuvieron presentes los abogados querellantes Fabiana Salinas, Ester Iragorre, Claudio Padilla y Eduardo Sait, entre otros representantes de damnificados, así como el defensor José Tejada.

Desde la querella remarcaron que las denuncias continúan sumándose y que el volumen de pruebas es significativo, especialmente en relación a compradores que contrataron de buena fe, firmaron contratos y abonaron importantes sumas de dinero sin recibir los rodados.

Detenciones y giro en la causa

Las capturas se concretaron entre sábado y domingo, tras una serie de allanamientos ordenados por la magistrada.

  • Alexis Marcó fue detenido en Santa Lucía.

  • Jonathan Marcó, en Chimbas.

  • Banega Suvire, que inicialmente no fue hallado, tenía pedido de captura nacional, pero se presentó voluntariamente el domingo en una comisaría de Rivadavia.

La investigación tomó impulso a mediados de enero, cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias de clientes que habían pagado motocicletas —muchas veces en efectivo o mediante préstamos— que nunca fueron entregadas. Las protestas frente al local de avenida Rioja y 25 de Mayo terminaron por visibilizar el conflicto y acelerar la intervención judicial.

El acuerdo que no fue

En los últimos días se había mencionado la posibilidad de una reparación integral cercana a los 420 millones de pesos. Sin embargo, con el crecimiento del número de denuncias y el monto total estimado del perjuicio, esa alternativa perdió fuerza.

El representante de los damnificados, Emanuel Bravo, insistió en que el reclamo central es que los acusados permanezcan detenidos y que se concrete la devolución total del dinero. La definición sobre eventuales acuerdos o modalidades de pago quedará ahora en manos de la Fiscalía y del juez.

Con la audiencia de formalización en puerta, la causa Branka Motors atraviesa su momento más sensible. Lo que se resuelva este martes podría marcar el rumbo definitivo del expediente y la respuesta judicial que esperan cientos de afectados en San Juan.

