Una situación desesperante se vivió durante la madrugada de este jueves en la Comisaría 25ª, en Rawson, cuando un hombre llegó hasta la dependencia con su nieta de apenas 12 días de vida, que se encontraba sin reaccionar y con serias dificultades para respirar.
El dramático momento en que policías asistieron a una bebé de 12 días
Una familia llegó durante la madrugada a la Comisaría 25ª con la recién nacida sin reaccionar y con dificultades para respirar. Un efectivo le practicó primeros auxilios hasta que volvió a respirar.