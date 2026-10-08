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El dramático momento en que policías asistieron a una bebé de 12 días

Una familia llegó durante la madrugada a la Comisaría 25ª con la recién nacida sin reaccionar y con dificultades para respirar. Un efectivo le practicó primeros auxilios hasta que volvió a respirar.

Una situación desesperante se vivió durante la madrugada de este jueves en la Comisaría 25ª, en Rawson, cuando un hombre llegó hasta la dependencia con su nieta de apenas 12 días de vida, que se encontraba sin reaccionar y con serias dificultades para respirar.

El episodio ocurrió alrededor de la 1:10. Según la información oficial, Eduardo Rodríguez, de 62 años, se presentó en la comisaría acompañado por la bebé, Aisha Figueroa, y explicó que la pequeña se había ahogado.

Ante la emergencia, el oficial ayudante Luciano Romero, quien estaba a cargo de la guardia, comenzó de inmediato a practicarle maniobras de primeros auxilios. La recién nacida se encontraba sin reacción y no respiraba.

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Luego de la intervención del efectivo, la bebé reaccionó y comenzó nuevamente a respirar. Mientras Romero continuaba asistiendo a la pequeña, el resto de los policías activó el pedido de ayuda médica.

El cabo Jonathan Arrabal, escribiente de guardia, y el agente Matías Samper, que cumplía funciones de refuerzo, realizaron llamados telefónicos para solicitar una ambulancia. Además, el agente Víctor Bustos efectuó el pedido a través del equipo de comunicación policial.

Minutos después, una ambulancia llegó hasta la dependencia. El médico Pablo Figueroa, a cargo del interno 127, examinó a la menor y dispuso su traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para realizarle un control médico.

La bebé fue trasladada acompañada por su madre, Emilse Rodríguez, de 30 años.

Hasta el momento, la información oficial no precisó mayores detalles sobre el estado de salud de la pequeña luego de su ingreso al hospital. La rápida intervención de los efectivos permitió asistirla durante los minutos críticos, hasta la llegada del personal médico.

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