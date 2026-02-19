Baja de imputabilidad a 14 años: el proyecto avanza en el Senado

image

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra. Contó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros bloques dialoguistas, mientras que fue rechazado por el peronismo y la izquierda.

La iniciativa reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y reemplaza la normativa vigente, que data de la última dictadura. Establece un régimen especial para menores, con un esquema de sanciones que va desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión en casos de delitos graves.

La ley prohíbe la prisión perpetua para menores y dispone que, en caso de privación de la libertad, deberán estar alojados en establecimientos especiales, separados de los adultos.

Además, prevé un abanico de sanciones alternativas a la cárcel, con foco en la resocialización. Para delitos con penas menores a tres años, no se aplicarán condenas de prisión. En los casos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado muerte o lesiones graves, se priorizarán medidas educativas y sociales.

Si el Senado convierte el proyecto en ley la próxima semana, la Argentina tendrá un nuevo régimen penal juvenil con cambios estructurales en la edad de responsabilidad y el sistema de sanciones.