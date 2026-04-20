Avanza la causa por la joven baleada en Rawson: un detenido y un prófugo

Los procedimientos se realizaron en viviendas de los barrios Los Médanos, Valle Grande y sobre calle Primero de Julio. Allí, los uniformados secuestraron elementos considerados clave: dos cascos —uno negro y otro rojo— y una campera oscura que coincidirían con las imágenes registradas por cámaras de seguridad el día del ataque.

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Pese a estos avances, los investigadores no lograron recuperar los objetos robados a la víctima, entre ellos una mochila con documentación, un teléfono celular y pertenencias personales.

Mientras se fortalece la imputación contra Garramuño, la causa mantiene un punto abierto: la identificación del segundo involucrado, quien habría conducido la motocicleta utilizada en el asalto.

Desde el Ministerio Público Fiscal trabajan sobre distintas hipótesis y no descartan nuevos procedimientos en las próximas horas. Las averiguaciones indican que los atacantes no serían residentes de la zona donde interceptaron a la pareja.

El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando Alfaro y su pareja, Miguel Ángel Díaz, fueron abordados por motochorros. Según el testimonio de la joven, los agresores actuaron con dos armas de fuego y efectuaron disparos por la espalda.

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La víctima no pudo identificar a los atacantes debido a que ambos llevaban cascos al momento del hecho. Sin embargo, su declaración permitió aportar detalles clave para la investigación.

Un dato relevante es la intervención de un policía que, encontrándose de civil en el lugar, utilizó su arma reglamentaria para repeler el ataque y efectuó cuatro disparos.

En cuanto a su estado de salud, la joven continúa internada en el Hospital Rawson, aunque con signos de mejoría. En las últimas horas fue trasladada de terapia intensiva a terapia intermedia y ya pudo prestar declaración ante los investigadores.

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Según fuentes médicas, evoluciona de manera favorable tras la cirugía y ya le fue retirado el respirador artificial, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

El fiscal Villalba ya solicitó la audiencia de formalización, donde se imputará oficialmente al detenido por el ataque y el robo. En paralelo, la investigación continuará enfocada en dar con el segundo sospechoso y reconstruir por completo la mecánica del hecho.