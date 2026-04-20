"Otro día perdido" sigue apostando a grandes invitados para sostener su rating en pantalla. Así, después de la visita de figuras como Luisana Lopilato en el estreno, Mario Pergolini tendrá nombres fuertes en su living durante esta semana, en una estrategia que busca mantener el interés del público y seguir firme en el prime time, una franja clave de la televisión.
La apuesta para esta semana en Otro Día Perdido, con invitados pólemicos
el conductor prepara una grilla con figuras de distintos ámbitos para sostener el rendimiento del ciclo en una franja competitiva. Leé los detalles, en la nota.