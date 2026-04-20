La apuesta para esta semana en Otro Día Perdido, con invitados pólemicos

Según informó La Pavada del Diario Crónica, el lunes 20 de abril Mario recibirá a Campi y Diego Golombek, biólogo y divulgador, en una combinación que mezcla humor y contenido científico en un mismo espacio. La idea del ciclo apunta a ese cruce de perfiles que sorprende y genera distintos climas dentro del programa.

El martes será el turno de un ex NBA como Luis Scola, mientras que el miércoles llegará El Polaco, en una semana que combina deporte y música dentro del living del conductor. El jueves, en tanto, estarán Oriana Sabatini junto a Pilar Policamo, sumando perfiles vinculados al mundo del espectáculo y las redes.