Bombazo en la F1: los cambios que implementó la FIA para la temporada 2026

Los nuevos cambios en el reglamento de la Fórmula 1

En carrera, las modificaciones apuntan a evitar diferencias bruscas de potencia entre autos. El Boost tendrá un tope más controlado, mientras que el MGU-K mantendrá su potencia máxima en zonas clave como salidas de curva y adelantamientos, pero se reducirá en otros sectores para evitar velocidades de cierre peligrosas sin afectar las maniobras de sobrepaso.

La Fórmula 1 tiene un nuevo reglamento técnico y algunos pilotos lo festejan.

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En cuanto a las largadas, se implementará un sistema de seguridad que detecta autos con baja aceleración tras soltar el embrague. En esos casos, el MGU-K se activará automáticamente para garantizar una salida segura, acompañado de señales visuales para advertir al resto de los pilotos. Además, se ajustará el manejo de la energía en la vuelta de formación para corregir inconsistencias detectadas.

Por último, también se introdujeron cambios para condiciones de lluvia, con mejoras en la temperatura de los neumáticos intermedios, limitaciones en el despliegue del ERS y una simplificación en el sistema de luces traseras para optimizar la visibilidad. Todas estas medidas deberán ser aprobadas por el Consejo Mundial del Deporte Motor, en busca de lograr un reglamento más equilibrado entre espectáculo, rendimiento y seguridad.