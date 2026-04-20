De atrás y con carácter: Urquiza sumó un triunfo clave en la Liga Federal
El equipo sanjuanino venció 72-64 a Unión de Oncativo, logró su tercera victoria al hilo y empieza a consolidar su crecimiento en la Liga Federal.
Urquiza atraviesa su mejor momento en la Liga Federal y lo ratificó este lunes con una victoria trabajada en casa. El equipo dirigido por Sergio Cabañas venció 72-64 a Unión de Oncativo por la Conferencia Centro A y sumó su tercer triunfo consecutivo, en una noche que exigió carácter y reacción.
El inicio no fue sencillo para el conjunto sanjuanino. El partido arrancó con bajo goleo, marcado por defensas intensas y cierta imprecisión producto de la presión de la localía. Fabricio Cabañas intentó abrir el juego desde el perímetro, pero la visita fue más efectiva en ese tramo inicial y, con Iván Villarreal como referencia, se quedó con el primer cuarto por 20-16.
En el segundo parcial, Unión de Oncativo logró ampliar la diferencia. Pese al esfuerzo de Emanuel Cabañas y Facundo Agüero en la pintura, el conjunto cordobés encontró respuestas ofensivas con Juan Bono y se fue al descanso largo arriba por 39-28.
La desventaja obligaba a Urquiza a replantear el partido. Y lo hizo.
El tercer cuarto marcó el punto de inflexión. Urquiza ajustó en defensa, recuperó intensidad y comenzó a lastimar en transición. Federico Bustos ganó protagonismo bajo el aro y Pedro Amorós aportó un triple clave que achicó la brecha.
El parcial cerró 50-49 en favor de la visita, pero con un contexto completamente distinto: el equipo sanjuanino había recuperado confianza y ritmo, dejando abierto el desenlace.
El último cuarto fue cerrado y físico, con ambos equipos disputando cada posesión. Unión intentó sostener la ventaja con Fillol y Villarreal, pero Urquiza respondió en los momentos determinantes.
Un triple de Bustos igualó el marcador y encendió al público. A partir de ahí, el equipo local manejó mejor las decisiones en ataque y fue efectivo desde la línea de libres, claves para inclinar el resultado.
El 72-64 final reflejó una victoria construida desde la reacción y la solidez en el cierre.
Con este triunfo, Urquiza consiguió su primera victoria como local en el certamen y confirmó una tendencia positiva que ilusiona. El funcionamiento colectivo empieza a aparecer y el equipo muestra respuestas en situaciones adversas.
El calendario no da respiro: el próximo compromiso será nuevamente en casa, el jueves 30 de abril ante El Ceibo, en otro duelo clave para seguir escalando posiciones.