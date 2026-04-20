De atrás y con carácter: Urquiza sumó un triunfo clave en la Liga Federal

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La desventaja obligaba a Urquiza a replantear el partido. Y lo hizo.

El tercer cuarto marcó el punto de inflexión. Urquiza ajustó en defensa, recuperó intensidad y comenzó a lastimar en transición. Federico Bustos ganó protagonismo bajo el aro y Pedro Amorós aportó un triple clave que achicó la brecha.

El parcial cerró 50-49 en favor de la visita, pero con un contexto completamente distinto: el equipo sanjuanino había recuperado confianza y ritmo, dejando abierto el desenlace.

El último cuarto fue cerrado y físico, con ambos equipos disputando cada posesión. Unión intentó sostener la ventaja con Fillol y Villarreal, pero Urquiza respondió en los momentos determinantes.

Un triple de Bustos igualó el marcador y encendió al público. A partir de ahí, el equipo local manejó mejor las decisiones en ataque y fue efectivo desde la línea de libres, claves para inclinar el resultado.

El 72-64 final reflejó una victoria construida desde la reacción y la solidez en el cierre.

Con este triunfo, Urquiza consiguió su primera victoria como local en el certamen y confirmó una tendencia positiva que ilusiona. El funcionamiento colectivo empieza a aparecer y el equipo muestra respuestas en situaciones adversas.

El calendario no da respiro: el próximo compromiso será nuevamente en casa, el jueves 30 de abril ante El Ceibo, en otro duelo clave para seguir escalando posiciones.