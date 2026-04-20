Tragedia vial en Rawson: imputado por una muerte, pero con licencia vigente
La Justicia imputó al conductor por homicidio culposo tras un siniestro fatal en Rawson. Seguirá en libertad y con licencia, decisión que será apelada por la querella.
La investigación por el siniestro vial que terminó con la vida de un motociclista en Rawson sumó este lunes un capítulo clave. En la audiencia de formalización, la Justicia imputó a Claudio Reina (35) por homicidio culposo por conducción imprudente, pero resolvió que continúe en libertad y conserve su licencia de conducir.
El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la intersección de República del Líbano y Triunvirato, en Villa Krause. Allí, según la reconstrucción inicial, Reina embistió con su vehículo a Miguel Ángel García (75), quien circulaba en motocicleta y falleció como consecuencia del impacto.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Francisco Pizarro, junto al abogado querellante Néstor Olivera, solicitó una medida preventiva: la suspensión de la licencia de conducir del imputado mientras avance la causa.
El planteo apuntó a evitar que Reina continúe manejando en el marco de una investigación por un hecho con resultado fatal. Sin embargo, la defensa, a cargo de María Filomena Noriega, pidió lo contrario. Argumentó que su cliente necesita el vehículo para trasladar a su hijo de tres años, quien se encuentra bajo tratamiento médico por un trastorno del espectro autista.
La jueza Gloria Verónica Chicón resolvió rechazar el pedido de la fiscalía y la querella, y autorizó a Reina a mantener su licencia de conducir. La medida generó un fuerte rechazo por parte de la familia de la víctima y su representante legal, quien adelantó que impugnará esa parte del fallo.
Olivera sostuvo que existe un reclamo social creciente frente a este tipo de casos y cuestionó que una persona imputada por un hecho fatal pueda seguir conduciendo mientras avanza el proceso judicial.
Reina quedó formalmente imputado por homicidio culposo y continuará el proceso en libertad, bajo medidas de coerción. En paralelo, la investigación sigue en desarrollo y aún resta determinar si se ampliará la imputación.
El Ministerio Público Fiscal informó que se evalúan las lesiones sufridas por la hija de la víctima, lo que podría derivar en una nueva calificación penal por lesiones.
Además, una de las pruebas clave incorporadas a la causa es un video que registraría el momento del impacto. Según expuso el fiscal, en esas imágenes se observaría que el conductor dejó pasar a otros vehículos antes de embestir al motociclista, un elemento que será central para establecer la mecánica del hecho.