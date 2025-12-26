"
Ataques a taxis y remises: condenado a un año de cárcel por dos robos

Un hombre fue condenado a 1 año de prisión efectiva y declarado reincidente por dos robos a choferes en Santa Lucía. Los hechos ocurrieron con horas de diferencia y quedaron probados en un juicio abreviado.

La UFI Delitos contra la Propiedad informó el resultado de un juicio abreviado en el que se condenó a Samuel Amir Flores Muñoz a la pena de 1 año de prisión efectiva y declaración de reincidencia, por el delito de robo simple en dos hechos, en concurso real.

El 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:30, en el Barrio Noreste III, departamento Santa Lucía, el imputado abordó a un taxista mientras conducía su vehículo. Subió al asiento del acompañante, tomó la llave para detener la marcha y arrebató un teléfono celular que el chofer tenía en la mano, un Alcatel 5H Plus. Luego descendió y huyó hacia el interior del barrio. La llave del automóvil no fue sustraída.

Al día siguiente, el 24 de septiembre de 2025, cerca de las 6:20, Flores Muñoz solicitó un viaje mediante la aplicación Remiss Oeste, utilizando un nombre falso. Al arribar el chofer al punto indicado —Chacabuco pasando Urquiza, en Santa Lucía— el imputado subió al asiento delantero derecho y robó un celular Samsung Galaxy A04 y $2.000 en efectivo, para luego darse a la fuga nuevamente hacia el Barrio Noreste III.

En la audiencia, y tras el acuerdo con la defensa, el juez homologó el juicio abreviado y condenó al acusado como autor de robo simple, dos hechos en concurso real (arts. 164, 55, 45 y 50 del Código Penal), imponiendo prisión efectiva por un año y la declaración de reincidencia.

