Ataques a taxis y remises: condenado a un año de cárcel por dos robos

El 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:30, en el Barrio Noreste III, departamento Santa Lucía, el imputado abordó a un taxista mientras conducía su vehículo. Subió al asiento del acompañante, tomó la llave para detener la marcha y arrebató un teléfono celular que el chofer tenía en la mano, un Alcatel 5H Plus. Luego descendió y huyó hacia el interior del barrio. La llave del automóvil no fue sustraída.

image

Al día siguiente, el 24 de septiembre de 2025, cerca de las 6:20, Flores Muñoz solicitó un viaje mediante la aplicación Remiss Oeste, utilizando un nombre falso. Al arribar el chofer al punto indicado —Chacabuco pasando Urquiza, en Santa Lucía— el imputado subió al asiento delantero derecho y robó un celular Samsung Galaxy A04 y $2.000 en efectivo, para luego darse a la fuga nuevamente hacia el Barrio Noreste III.