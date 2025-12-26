La UFI Delitos contra la Propiedad informó el resultado de un juicio abreviado en el que se condenó a Samuel Amir Flores Muñoz a la pena de 1 año de prisión efectiva y declaración de reincidencia, por el delito de robo simple en dos hechos, en concurso real.
Ataques a taxis y remises: condenado a un año de cárcel por dos robos
Un hombre fue condenado a 1 año de prisión efectiva y declarado reincidente por dos robos a choferes en Santa Lucía. Los hechos ocurrieron con horas de diferencia y quedaron probados en un juicio abreviado.