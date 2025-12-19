"
La UNSJ repudió el ataque de violencia a un árbitro en la Liga Universitaria

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) expresó su enérgico repudio ante el ataque sufrido por un árbitro durante un encuentro de la Liga Universitaria, hecho que generó preocupación y rechazo en la comunidad educativa y deportiva.

A través de un comunicado oficial, la casa de altos estudios condenó todo acto de violencia en el ámbito deportivo y reafirmó su compromiso con los valores del respeto, la convivencia, el juego limpio y la resolución pacífica de los conflictos. En el mensaje, la UNSJ manifestó su solidaridad con el árbitro agredido y su entorno, deseándole una pronta recuperación.

“El deporte universitario debe ser un espacio de formación integral, inclusión y respeto mutuo, donde la violencia no tiene lugar”, señala el comunicado, al tiempo que remarca que este tipo de conductas atentan contra los principios que promueve la universidad pública.

Desde la institución también se instó a reflexionar colectivamente sobre lo ocurrido y a redoblar los esfuerzos en prevención, educación y sanción de comportamientos violentos, para garantizar que las actividades deportivas se desarrollen en un marco seguro para todos los participantes.

Finalmente, la UNSJ ratificó su disposición a trabajar junto a las autoridades de la Liga Universitaria y los distintos actores involucrados para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse y para fortalecer un deporte universitario basado en el respeto y la sana convivencia.

