La UNSJ repudió el ataque de violencia a un árbitro en la Liga Universitaria

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) expresó su enérgico repudio ante el ataque sufrido por un árbitro durante un encuentro de la Liga Universitaria, hecho que generó preocupación y rechazo en la comunidad educativa y deportiva.
A través de un comunicado oficial, la casa de altos estudios condenó todo acto de violencia en el ámbito deportivo y reafirmó su compromiso con los valores del respeto, la convivencia, el juego limpio y la resolución pacífica de los conflictos.