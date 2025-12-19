La UNSJ repudió el ataque de violencia a un árbitro en la Liga Universitaria

A través de un comunicado oficial, la casa de altos estudios condenó todo acto de violencia en el ámbito deportivo y reafirmó su compromiso con los valores del respeto, la convivencia, el juego limpio y la resolución pacífica de los conflictos. En el mensaje, la UNSJ manifestó su solidaridad con el árbitro agredido y su entorno, deseándole una pronta recuperación.

“El deporte universitario debe ser un espacio de formación integral, inclusión y respeto mutuo, donde la violencia no tiene lugar”, señala el comunicado, al tiempo que remarca que este tipo de conductas atentan contra los principios que promueve la universidad pública.