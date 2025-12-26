Una mujer que le prestó por dos años a una amiga su departamento a estrenar, en el barrio porteño de Parque Patricios, se encontró con una ingrata sorpresa luego de echarla por un juicio de desalojo, ya que quien se convirtió en "okupa" se lo devolvió destrozado y con las paredes pintadas con aerosol.
Le prestó el departamento a su amiga y se lo devolvió destrozado
La mujer que habitó el inmueble, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, alegaba tener derecho sobre la propiedad porque fue adquirida con el Procrear: "Sale de la plata de los impuestos de todos nosotros".