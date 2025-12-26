"
amiga

Le prestó el departamento a su amiga y se lo devolvió destrozado

La mujer que habitó el inmueble, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, alegaba tener derecho sobre la propiedad porque fue adquirida con el Procrear: "Sale de la plata de los impuestos de todos nosotros".

Una mujer que le prestó por dos años a una amiga su departamento a estrenar, en el barrio porteño de Parque Patricios, se encontró con una ingrata sorpresa luego de echarla por un juicio de desalojo, ya que quien se convirtió en "okupa" se lo devolvió destrozado y con las paredes pintadas con aerosol.

Según trascendió, quien habitó el inmueble durante ese tiempo, que era compañera de trabajo de la damnificada, identificada como "Rosita", alegó tener derecho sobre la propiedad ya que había sido adquirida a través del plan Procrear.

"Es una vivienda del Estado y que, prácticamente, la están sacando gratis. Y parte la pagué yo también porque eso sale de la plata de los impuestos de todos nosotros", sostuvo la usurpadora, que se había separado recientemente y era víctima de violencia. La situación fue visibilizada por el abogado de la damnificada, quien mostró en sus redes sociales el estado en el quedó la vivienda.

La situación fue visibilizada por el abogado de "Rosita", Diego Martín Proetti, quien a través de sus redes sociales compartió un video del estado en el que quedó la casa, en la que había un mensaje destinado a su propietaria: "Vos que me ensuciaste en público, ahora espero que disfrutes limpiando tus paredes".

"Lo ocupó dos años gratis, no pagó nada, no pagó impuestos, no pagó luz, no pagó gas", aseguró el letrado sobre las condiciones en las que la usurpadora residió en departamento ubicado en el complejo Estación Buenos Aires del Procrear.

Mientras mostraba cómo habían quedado las paredes de la vivienda a través del material subido a sus redes @abogado_del_consumidor, Proetti lamentó: "Explíquenme cómo puede ser que haya personas que dejen así las cosas".

"El daño, el odio que tenés adentro", reflexionó y, además de advertir que siempre debe dejarse "todo por escrito", escribió: "Indignante, horrible, lo que no se le desea a nadie. Que tu amiga te ocupe el departamento y te lo deje así". Asimismo, destacó que pudieron sacar a "la ocupadora" en un proceso judicial "que duró un año".

