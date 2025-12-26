Le prestó el departamento a su amiga y se lo devolvió destrozado

Embed

La situación fue visibilizada por el abogado de "Rosita", Diego Martín Proetti, quien a través de sus redes sociales compartió un video del estado en el que quedó la casa, en la que había un mensaje destinado a su propietaria: "Vos que me ensuciaste en público, ahora espero que disfrutes limpiando tus paredes".

"Lo ocupó dos años gratis, no pagó nada, no pagó impuestos, no pagó luz, no pagó gas", aseguró el letrado sobre las condiciones en las que la usurpadora residió en departamento ubicado en el complejo Estación Buenos Aires del Procrear.

Mientras mostraba cómo habían quedado las paredes de la vivienda a través del material subido a sus redes @abogado_del_consumidor, Proetti lamentó: "Explíquenme cómo puede ser que haya personas que dejen así las cosas".

"El daño, el odio que tenés adentro", reflexionó y, además de advertir que siempre debe dejarse "todo por escrito", escribió: "Indignante, horrible, lo que no se le desea a nadie. Que tu amiga te ocupe el departamento y te lo deje así". Asimismo, destacó que pudieron sacar a "la ocupadora" en un proceso judicial "que duró un año".