"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > motociclista

Siniestro vial: un motociclista herido de gravedad y una camioneta a la fuga

El conductor de la moto sufrió un traumatismo de cráneo grave, mientras que el otro vehículo huyó del lugar tras el impacto.

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar aproximadamente a las 08:00 horas de este jueves en el departamento de Chimbas. Según el informe oficial de la UFI Delitos Especiales, un motociclista resultó con heridas de consideración tras colisionar con una camioneta que, inmediatamente después del hecho, se dio a la fuga.

El siniestro fue protagonizado por el señor Luis Fernando Agüero, de 30 años de edad, quien circulaba en una motocicleta de 110 cc, color gris, por calle Oro en dirección al este. Al llegar a la intersección con calle San Juan, impactó contra una camioneta marca Toyota, color blanco y sin dominio visible.

De acuerdo con la descripción del hecho, ambos vehículos se dirigían en el mismo sentido cuando la camioneta realizó un giro intempestivo hacia la derecha, maniobra que el motociclista no pudo evitar. Tras el choque, el conductor del rodado mayor abandonó la escena sin prestar asistencia.

Te puede interesar...

Estado de salud y pericias

El personal policial de la Comisaría 17, con la agente Gloria González como primera interventora, arribó al lugar y constató que la motocicleta, el casco y restos plásticos habían sido retirados de la zona antes de su llegada.

Agüero fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó con un cuadro de TEC (traumatismo encéfalo craneano) grave y politraumatismos.

En el caso intervienen los funcionarios judiciales de la Unidad Fiscal de Investigación, bajo la subrogancia del Fiscal Dr. Francisco Micheltorena (reemplazando al Dr. Nicolía) y el Ayudante Fiscal Dr. Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio, quienes coordinan las tareas para localizar al responsable de la camioneta blanca.

Temas

Te puede interesar