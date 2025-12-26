Un grave accidente de tránsito tuvo lugar aproximadamente a las 08:00 horas de este jueves en el departamento de Chimbas. Según el informe oficial de la UFI Delitos Especiales, un motociclista resultó con heridas de consideración tras colisionar con una camioneta que, inmediatamente después del hecho, se dio a la fuga.
Siniestro vial: un motociclista herido de gravedad y una camioneta a la fuga
El conductor de la moto sufrió un traumatismo de cráneo grave, mientras que el otro vehículo huyó del lugar tras el impacto.