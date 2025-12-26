Siniestro vial: un motociclista herido de gravedad y una camioneta a la fuga

El siniestro fue protagonizado por el señor Luis Fernando Agüero, de 30 años de edad, quien circulaba en una motocicleta de 110 cc, color gris, por calle Oro en dirección al este. Al llegar a la intersección con calle San Juan, impactó contra una camioneta marca Toyota, color blanco y sin dominio visible.

De acuerdo con la descripción del hecho, ambos vehículos se dirigían en el mismo sentido cuando la camioneta realizó un giro intempestivo hacia la derecha, maniobra que el motociclista no pudo evitar. Tras el choque, el conductor del rodado mayor abandonó la escena sin prestar asistencia.