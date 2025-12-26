El Gobierno nacional dispuso una actualización de los haberes previsionales que comenzará a regir en enero de 2026, con un aumento del 2,47% para jubilados y pensionados comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La medida impacta sobre todas las categorías y se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a noviembre de 2025, en línea con el mecanismo vigente de movilidad.
Jubilaciones y pensiones: los valores que regirán desde enero de 2026
El esquema alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional e incorpora cambios en bonos, asignaciones familiares y aportes.