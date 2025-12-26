"
Jubilaciones y pensiones: los valores que regirán desde enero de 2026

El esquema alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional e incorpora cambios en bonos, asignaciones familiares y aportes.

El Gobierno nacional dispuso una actualización de los haberes previsionales que comenzará a regir en enero de 2026, con un aumento del 2,47% para jubilados y pensionados comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La medida impacta sobre todas las categorías y se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a noviembre de 2025, en línea con el mecanismo vigente de movilidad.

Con la aplicación del incremento, el haber mínimo jubilatorio quedó fijado en $349.299,32. A ese monto se le adiciona un bono de $70.000, que no registra actualizaciones desde hace dos años, lo que eleva el ingreso total a $419.299,32. Al mismo tiempo, se estableció que el haber máximo alcanzará los $2.350.453,70 a partir del mismo período.

La actualización también contempla un esquema de compensación para quienes perciben ingresos por encima de la jubilación mínima, a través de un refuerzo proporcional que permite completar el monto total de $419.299,32. En ese marco, se definieron los nuevos valores para otras prestaciones del sistema: la Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubicará en $349.439,46 con el bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez pasarán a ser de $314.509,52, considerando el refuerzo adicional.

Dentro del mismo paquete de medidas, se ajustaron los montos de otras prestaciones administradas por el sistema previsional. La Prestación Básica Universal fue fijada en $159.788,50 y se confirmaron los valores actualizados de las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo ascenderá a $125.518, la correspondiente a Hijo con Discapacidad se ubicará en $408.705 y la Asignación Familiar por Hijo quedará establecida en $62.765 para el primer rango de ingresos.

A través de un comunicado oficial, el organismo detalló que “los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un monto de $70 mil, por lo que, en total, percibirán $419.299,32”, y aclaró que el haber base “queda en $349.299 con el aumento”. En el mismo mensaje se precisó que “quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional para alcanzar los $419.299,32”.

La resolución incluyó además una actualización de las bases imponibles del sistema previsional. La base mínima quedó establecida en $117.643,93 y la máxima en $3.823.372,95, valores que comenzarán a aplicarse para el período devengado de enero de 2026. Por último, se informó que los pagos se realizarán conforme al calendario habitual ya vigente.

