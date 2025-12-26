Jubilaciones y pensiones: los valores que regirán desde enero de 2026

Dentro del mismo paquete de medidas, se ajustaron los montos de otras prestaciones administradas por el sistema previsional. La Prestación Básica Universal fue fijada en $159.788,50 y se confirmaron los valores actualizados de las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo ascenderá a $125.518, la correspondiente a Hijo con Discapacidad se ubicará en $408.705 y la Asignación Familiar por Hijo quedará establecida en $62.765 para el primer rango de ingresos.

A través de un comunicado oficial, el organismo detalló que “los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un monto de $70 mil, por lo que, en total, percibirán $419.299,32”, y aclaró que el haber base “queda en $349.299 con el aumento”. En el mismo mensaje se precisó que “quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional para alcanzar los $419.299,32”.

La resolución incluyó además una actualización de las bases imponibles del sistema previsional. La base mínima quedó establecida en $117.643,93 y la máxima en $3.823.372,95, valores que comenzarán a aplicarse para el período devengado de enero de 2026. Por último, se informó que los pagos se realizarán conforme al calendario habitual ya vigente.