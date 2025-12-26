Yanina Latorre y Luciana Salazar se pelearon vía redes: ofensas y acusaciónes

A lo que la conductora contestó en mayúsculas: "NO SOY COMO VOS, NO SOY VOCERA DE NADIE. TRABAJO Y MUCHO, vos de q vivís? QUIEN CARAJO SOS PARA CALLARME?

SI SUBIS FOTOS BANCATE LA OPINION. ME CAUSAS MUCHA LASTIMA, como expones a tu propia hija. Das vuelta todo. Compadezco a redrado. SOS INSOPORTABLE. BUSCATE UN LABURITO Y SE TE VAN LAS GANAS DE JODER", arremetió furiosa.

Y siguió: "Y ya q estas al pedo contrátate una profe de gramática, que te enseñe “sujeto y predicado”. Cuando hablo el “sujeto de la oración son vos” , no tu hija…hablo de vos, ignorante. Puse “SE SACA UNA FOTO CON LA HIJA Y PONE etc, etc@. El se saca se refiera la q saco la foto y la subió. Sos el sujeto de la oración. Se entiende o te lo explico de nuevo?", desafió la conductora.

Por su lado Luli retuiteó un posteo de otro seguidor que se refería a los maliciosos tuis de Latorre contra los hijos de otra celebridad y remarcó: "De hostigar menores no se vuelve". La catarata de tuits siguió durante el día y ambas dejaron en claro que no tienen pensado frenar la guerra mediática que las enfrenta desde hace tiempo.

Para cerrar, Yanina aseguró que gracias a la pelea Luli tiene "tema" para hablar y gracias a ella la convocaron para dar su testimonio en un ciclo vespertino, donde seguramente se refiera al cruce con Latorre.