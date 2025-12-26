"
Yanina Latorre

Yanina Latorre y Luciana Salazar se pelearon vía redes: ofensas y acusaciónes

La conductora y la modelo se pelearon en el mundo virtual y suman un capítulo más a su eterno enfrentamiento.

Yanina Latorre estuvo muy activa el pasado 25 de diciembre y se dedicó a criticar y comentar diferentes situaciones de los famosos que fue viendo vía redes sociales. De esta manera se refirió a la vestimenta de las hijas de Mauro Icardi y la China Suárez, y también se mostró muy critica con una foto que publicó Luciana Salazar junto a Matilda. No obstante, la modelo no se lo dejó pasar y salió rápidamente a contestarle generando un extenso intercambio tuitero en plena Navidad.

Todo comenzó luego de que Luli hiciera la clásica foto frente al espejo junto a su hija, está vez, para mostrar el look elegido para la "Nochebuena". Sin embargo en las redes circuló una foto con la leyenda "Sisters" que se encontraba editada.

"No solo se comió una Fake “ la vocera” sino que sigue violando la cautelar que tiene con Matilda ( delito penal) . Se dan cuenta porque lo defiende a Redri? Los dos vulneran los derechos de los menores, se juntaron el hambre y las ganas de comer. La “hostigadora de menores”. expresó Luli desde su cuenta.

A lo que la conductora contestó en mayúsculas: "NO SOY COMO VOS, NO SOY VOCERA DE NADIE. TRABAJO Y MUCHO, vos de q vivís? QUIEN CARAJO SOS PARA CALLARME?

SI SUBIS FOTOS BANCATE LA OPINION. ME CAUSAS MUCHA LASTIMA, como expones a tu propia hija. Das vuelta todo. Compadezco a redrado. SOS INSOPORTABLE. BUSCATE UN LABURITO Y SE TE VAN LAS GANAS DE JODER", arremetió furiosa.

Y siguió: "Y ya q estas al pedo contrátate una profe de gramática, que te enseñe “sujeto y predicado”. Cuando hablo el “sujeto de la oración son vos” , no tu hija…hablo de vos, ignorante. Puse “SE SACA UNA FOTO CON LA HIJA Y PONE etc, etc@. El se saca se refiera la q saco la foto y la subió. Sos el sujeto de la oración. Se entiende o te lo explico de nuevo?", desafió la conductora.

Por su lado Luli retuiteó un posteo de otro seguidor que se refería a los maliciosos tuis de Latorre contra los hijos de otra celebridad y remarcó: "De hostigar menores no se vuelve". La catarata de tuits siguió durante el día y ambas dejaron en claro que no tienen pensado frenar la guerra mediática que las enfrenta desde hace tiempo.

Para cerrar, Yanina aseguró que gracias a la pelea Luli tiene "tema" para hablar y gracias a ella la convocaron para dar su testimonio en un ciclo vespertino, donde seguramente se refiera al cruce con Latorre.

