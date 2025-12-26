Yanina Latorre estuvo muy activa el pasado 25 de diciembre y se dedicó a criticar y comentar diferentes situaciones de los famosos que fue viendo vía redes sociales. De esta manera se refirió a la vestimenta de las hijas de Mauro Icardi y la China Suárez, y también se mostró muy critica con una foto que publicó Luciana Salazar junto a Matilda. No obstante, la modelo no se lo dejó pasar y salió rápidamente a contestarle generando un extenso intercambio tuitero en plena Navidad.
Yanina Latorre y Luciana Salazar se pelearon vía redes: ofensas y acusaciónes
La conductora y la modelo se pelearon en el mundo virtual y suman un capítulo más a su eterno enfrentamiento.