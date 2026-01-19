La Justicia condenó a Cristian Arabel a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, tras un acuerdo de juicio. El hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2025 alrededor de las 13:30, cuando Arabel, junto a un sujeto apodado “Palermo”, interceptó a Juan Alberto Allendes en el departamento Sarmiento. Tras un primer cruce, el imputado habría amenazado a la víctima manifestando que iría a buscar un revólver para vengarse. Minutos después, Allendes fue sorprendido mientras caminaba hacia su domicilio, momento en el cual Arabel le efectuó varios disparos con un arma de fuego.
Ataque a balazos en Sarmiento: condena por armas y lesiones, pero sin cárcel
La Justicia condenó al acusado a dos años y seis meses de prisión condicional. Tras el ataque, el acusado había huído a Mendoza.