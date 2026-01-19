Ataque a balazos en Sarmiento: condena por armas y lesiones, pero sin cárcel

La investigación permitió establecer que Arabel se había trasladado a la provincia de Mendoza, donde finalmente fue localizado en el departamento de Guaymallén. El 13 de enero de 2025 se concretó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos armas de fuego de guerra aptas para el disparo, municiones, cargadores y otros elementos balísticos. Si bien el imputado manifestó que las armas eran de su propiedad y que las poseía para defensa personal, se constató que no contaba con la autorización legal correspondiente, según informes del RENAR.

Arabel fue imputado por los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra, en concurso real y en calidad de autor material. Como resultado del juicio abreviado, además de la pena condicional, se le impuso la prohibición de acercamiento a la víctima y su grupo familiar en un radio de 500 metros por el término de cuatro años, la obligación de iniciar o finalizar sus estudios secundarios en el mismo plazo y el decomiso de las armas de fuego y demás elementos vinculados a los hechos.