Entró a robar a una casa deshabitada y fue condenado: irá 20 días preso

La maniobra fue advertida por vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato al 911 y también alertaron a la hermana del propietario de la vivienda. A partir del llamado, personal policial que realizaba recorridas por el sector llegó rápidamente al lugar.

Con la colaboración del casero del inmueble, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron a Giménez escondido en el fondo de la propiedad, oculto entre un árbol, junto a los elementos que había intentado sustraer, los cuales llevaba en su mochila.

Tras la aprehensión, el acusado fue puesto a disposición de la Justicia en el marco del procedimiento especial de Flagrancia, llevado adelante por el fiscal Alberto Martínez. En la audiencia de formalización se resolvió imponerle una pena de 20 días de prisión efectiva, declararlo reincidente y dictar la prisión preventiva.

Desde el ámbito judicial se informó además que el imputado cuenta con antecedentes penales y que al momento del juicio se encontraba bajo prisión preventiva.