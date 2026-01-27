"
Entró a robar a una casa deshabitada y fue condenado: irá 20 días preso

A través de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Braian Ariel Giménez por intentar robar en una vivienda deshabitada de Capital. Recibió 20 días de prisión efectiva y fue declarado reincidente.

Mediante un procedimiento de juicio abreviado, la Justicia condenó a Braian Ariel Giménez por el delito de hurto simple en grado de tentativa, luego de ser sorprendido mientras intentaba robar en una vivienda deshabitada del departamento Capital.

El hecho ocurrió el 23 de enero de 2026, cerca de las 00 horas, en una casa ubicada sobre calle Amín Raed, en la ciudad Capital. De acuerdo a lo que consta en la causa, el imputado saltó la reja frontal del domicilio y se dirigió hacia el fondo de la propiedad.

Una vez dentro, comenzó a guardar en su mochila distintos artículos de limpieza que se encontraban en el lugar. Además, apiló varias sillas de jardín y las fue trasladando hasta el patio delantero con la intención de llevárselas.

La maniobra fue advertida por vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato al 911 y también alertaron a la hermana del propietario de la vivienda. A partir del llamado, personal policial que realizaba recorridas por el sector llegó rápidamente al lugar.

Con la colaboración del casero del inmueble, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron a Giménez escondido en el fondo de la propiedad, oculto entre un árbol, junto a los elementos que había intentado sustraer, los cuales llevaba en su mochila.

Tras la aprehensión, el acusado fue puesto a disposición de la Justicia en el marco del procedimiento especial de Flagrancia, llevado adelante por el fiscal Alberto Martínez. En la audiencia de formalización se resolvió imponerle una pena de 20 días de prisión efectiva, declararlo reincidente y dictar la prisión preventiva.

Desde el ámbito judicial se informó además que el imputado cuenta con antecedentes penales y que al momento del juicio se encontraba bajo prisión preventiva.

