Entró a robar a una casa deshabitada y fue condenado: irá 20 días preso
A través de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Braian Ariel Giménez por intentar robar en una vivienda deshabitada de Capital. Recibió 20 días de prisión efectiva y fue declarado reincidente.