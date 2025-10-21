"
San Juan 8 > Policiales > Prisión Preventiva

Extienden la prisión preventiva para el acusado de amenazas de bomba en Rawson

Axel Muñoz, de 20 años, seguirá detenido 30 días más por orden judicial. Está acusado de realizar tres amenazas de bomba en una escuela de Rawson y ya cuenta con antecedentes penales.

La jueza de Garantías Carolina Parra resolvió extender por 30 días la prisión preventiva de Axel Muñoz, el joven de 20 años acusado de ser el autor de tres amenazas de bomba en la escuela del Barrio Ejército de Los Andes, en Rawson.

La medida fue tomada durante una nueva audiencia judicial, luego de un cortocircuito entre el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, en el marco de la investigación del caso que generó gran conmoción en la comunidad educativa.

Riesgo de fuga y antecedentes

El fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, explicó que la decisión se basó en el riesgo procesal que implica la causa, ya que Muñoz podría enfrentar una condena de cumplimiento efectivo. Además, el joven ya posee una sentencia previa de tres años en suspenso por los delitos de abuso sexual simple, lesiones leves, exhibiciones obscenas y desobediencia a una orden judicial.

Por esa razón, las autoridades judiciales consideran que existe un riesgo concreto de fuga y de entorpecimiento de la investigación, lo que justifica que permanezca bajo custodia.

‍ Dificultades en la investigación

El proceso de recolección de pruebas se ha visto complicado debido a la escasa colaboración de las familias de seis menores involucrados, varios de ellos parientes del acusado.

La falta de consentimiento de los padres y la necesidad de autorizaciones para que los adolescentes puedan declarar ante la Justicia retrasaron el avance de la causa, según explicó el fiscal. Mientras tanto, Muñoz seguirá detenido mientras se continúan recabando testimonios y pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las amenazas.

