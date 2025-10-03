Gala 'Somos 100': 30 millones recaudados y la Casita de la Bondad reabre

El evento se realizó en los jardines del Sushi Club San Juan, con cena, música en vivo y un ambiente emotivo. Este año, la gala benefició a Hogares Beraca, que cuenta con ocho hogares autosustentables en la provincia, y a la Fundación Manos Abiertas, que reabrió la Casita de la Bondad para brindar contención y cuidados paliativos a personas en situación de vulnerabilidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Somos 100 (@somos100.ok)

Respecto a la recaudación, Alessi destacó: “Anoche recaudamos 30 millones de pesos. Cambiamos la dinámica de otros años e incluimos aportes por transferencia bancaria, así quienes no pudieron asistir también colaboraron. Algunos empresarios incluso donaron activos, como una casa y un helicóptero, para una futura fábrica de pastas de Hogares Beraca”. Además, subrayó el apoyo del gobierno provincial, que aportó maquinarias, camas, cocinas y otros equipamientos para que los proyectos sigan avanzando.

La gala no solo fue un encuentro de recaudación, sino también un momento de celebración y reconocimiento. “Fue una noche maravillosa y muy emotiva. El apoyo ha sido incondicional”, afirmó Alesi, reflejando el espíritu solidario que caracteriza a la iniciativa. Con Somos 100, la comunidad sanjuanina demuestra una vez más que colaborar y generar un impacto positivo puede ser tan concreto como emocionante.