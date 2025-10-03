"
Gala 'Somos 100': 30 millones recaudados y la Casita de la Bondad reabre

La gala, organizada por Marcelo Videla y Miguel Ángel Alessi, reunió a empresarios, políticos y amigos para superar la recaudación del año pasado y celebrar la reapertura de la Casita de la Bondad.

Una vez más, la solidaridad brilló en San Juan. La gala “Somos 100”, que nació en 2018 con la idea de juntar a 100 amigos para ayudar a instituciones locales, volvió a convocar a empresarios, políticos y colaboradores en una noche marcada por la generosidad.

image

Miguel Ángel Alessi, creador del proyecto junto a Marcelo “Cocucha” Videla, recordó los inicios: “En 2018 hicimos el primer Somos 100 a favor de FundaME, y nos reunimos 50 amigos de cada uno. Ese fue el génesis de la iniciativa: juntarnos para ayudar”. Tras una pausa por la pandemia y responsabilidades personales, la tercera edición logró sumar aún más amigos, no solo de manera presencial, sino también a través de aportes en productos y servicios.

El evento se realizó en los jardines del Sushi Club San Juan, con cena, música en vivo y un ambiente emotivo. Este año, la gala benefició a Hogares Beraca, que cuenta con ocho hogares autosustentables en la provincia, y a la Fundación Manos Abiertas, que reabrió la Casita de la Bondad para brindar contención y cuidados paliativos a personas en situación de vulnerabilidad.

Respecto a la recaudación, Alessi destacó: “Anoche recaudamos 30 millones de pesos. Cambiamos la dinámica de otros años e incluimos aportes por transferencia bancaria, así quienes no pudieron asistir también colaboraron. Algunos empresarios incluso donaron activos, como una casa y un helicóptero, para una futura fábrica de pastas de Hogares Beraca”. Además, subrayó el apoyo del gobierno provincial, que aportó maquinarias, camas, cocinas y otros equipamientos para que los proyectos sigan avanzando.

La gala no solo fue un encuentro de recaudación, sino también un momento de celebración y reconocimiento. “Fue una noche maravillosa y muy emotiva. El apoyo ha sido incondicional”, afirmó Alesi, reflejando el espíritu solidario que caracteriza a la iniciativa. Con Somos 100, la comunidad sanjuanina demuestra una vez más que colaborar y generar un impacto positivo puede ser tan concreto como emocionante.

