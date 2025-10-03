Allanamiento en Villa Krause: droga, dinero y dos sujetos detenidos

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Carolina Menéndez, con apoyo del Grupo GERAS y canes detectores del Departamento de Drogas Ilegales. Durante la medida también se secuestraron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la red de distribución.

