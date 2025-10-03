"
Allanamiento en Villa Krause: droga, dinero y dos sujetos detenidos

Un fuerte operativo policial y judicial, terminó con el secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo. Dos hombres quedaron detenidos y vinculados a una causa federal por narcotráfico y narcomenudeo.

En el marco de una investigación contra el narcotráfico, la Policía de San Juan junto a la Unidad Fiscal Federal allanaron este jueves un domicilio en Villa Krause, Rawson, donde incautaron 22 envoltorios de cocaína, marihuana, papeles para armar cigarrillos, $10.000 en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Carolina Menéndez, con apoyo del Grupo GERAS y canes detectores del Departamento de Drogas Ilegales. Durante la medida también se secuestraron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la red de distribución.

Tras el operativo, dos hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal, vinculados a un legajo por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La investigación apunta a desarticular puntos de venta en barrios de Rawson y alrededores.

