En el marco de una investigación contra el narcotráfico, la Policía de San Juan junto a la Unidad Fiscal Federal allanaron este jueves un domicilio en Villa Krause, Rawson, donde incautaron 22 envoltorios de cocaína, marihuana, papeles para armar cigarrillos, $10.000 en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
Allanamiento en Villa Krause: droga, dinero y dos sujetos detenidos
Un fuerte operativo policial y judicial, terminó con el secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo. Dos hombres quedaron detenidos y vinculados a una causa federal por narcotráfico y narcomenudeo.