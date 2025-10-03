Milei y Macri se reunieron y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (El Presi) Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la Secretaria General de la Presidencia en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre”, describió el Presidente sobre el encuentro.

Según dijo Milei, el acuerdo es “para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente”.

Mauricio Macri tiene programado un viaje al exterior en los próximos días. Ya había expresado que quería volver a encontrarse con el Jefe de Estado para retomar el diálogo y buscar oportunidades para que la Argentina “salga adelante”.

“Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, había publicado el martes Macri, a través de su cuenta de X.

Si bien en un momento este reencuentro intentó pasar desapercibido, luego el propio Macri confirmó la reunión, aunque desde el Gobierno mantuvieron hermetismo sobre los temas que ambos abordaron. Este cara a cara se extendió por cuatro horas.

Se trató de un reencuentro entre Macri y Milei, quienes se habían visto por última vez durante el acto de firma del Acta de Mayo, el 9 de julio de 2024, tras el cual el expresidente dejó trascender su malestar por el destrato recibido en la ceremonia.