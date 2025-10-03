Romagnoli incluyó nuevamente al juvenil Barrera en la lista de convocados

image

Hoy, con Mauricio Fernández al mando, el delantero de 21 años vuelve a estar en consideración. Para él, significa mucho más que una simple convocatoria: es la posibilidad de reivindicarse, de ganarse un lugar en el plantel profesional y de cumplir el sueño de representar a su club en la élite del fútbol argentino.

El sanjuanino, que brilla en la Reserva, tendrá este sábado la chance que muchos pibes de la cantera anhelan: vestir la camiseta del primer equipo y demostrar que está listo para aportar en un partido clave para el futuro del Verdinegro.