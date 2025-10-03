"
Romagnoli incluyó nuevamente al juvenil Barrera en la lista de convocados

El delantero sanjuanino vuelve a estar entre los convocados tras un tiempo fuera del plantel profesional. Este sábado tendrá la chance de reivindicarse ante Instituto, en un partido clave para el Verdinegro.

Una nueva oportunidad se abre para Santiago Barrera. Este viernes, San Martín oficializó la lista de convocados para enfrentar a Instituto de Córdoba, este sábado a las 16.45 por la fecha 11 de la Liga Profesional, y la gran sorpresa fue el regreso del delantero sanjuanino. Goleador en la Reserva y una de las joyas de la cantera verdinegra, Barrera vuelve a tener la chance de mostrarse en la máxima categoría.

No será su debut absoluto: con Raúl Antuña ya había sumado citaciones y minutos en cancha, y bajo la conducción de Leandro “Pipi” Romagnoli también estuvo considerado. Sin embargo, su nombre desapareció de las listas después de un episodio de indisciplina, reconocido públicamente por el presidente Jorge Miadosqui, quien en su momento dijo que el propio jugador debía hacerse cargo de lo ocurrido.

Hoy, con Mauricio Fernández al mando, el delantero de 21 años vuelve a estar en consideración. Para él, significa mucho más que una simple convocatoria: es la posibilidad de reivindicarse, de ganarse un lugar en el plantel profesional y de cumplir el sueño de representar a su club en la élite del fútbol argentino.

El sanjuanino, que brilla en la Reserva, tendrá este sábado la chance que muchos pibes de la cantera anhelan: vestir la camiseta del primer equipo y demostrar que está listo para aportar en un partido clave para el futuro del Verdinegro.

