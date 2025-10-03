Una nueva oportunidad se abre para Santiago Barrera. Este viernes, San Martín oficializó la lista de convocados para enfrentar a Instituto de Córdoba, este sábado a las 16.45 por la fecha 11 de la Liga Profesional, y la gran sorpresa fue el regreso del delantero sanjuanino. Goleador en la Reserva y una de las joyas de la cantera verdinegra, Barrera vuelve a tener la chance de mostrarse en la máxima categoría.
Romagnoli incluyó nuevamente al juvenil Barrera en la lista de convocados
El delantero sanjuanino vuelve a estar entre los convocados tras un tiempo fuera del plantel profesional. Este sábado tendrá la chance de reivindicarse ante Instituto, en un partido clave para el Verdinegro.