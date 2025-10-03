Colapinto tras los libres de Singapur: ''No tengo feeling con el auto''

Además del rendimiento en pista, la exigencia física que impone el circuito callejero de Marina Bay fue un tema destacado. Este trazado se caracteriza por su alta temperatura y humedad, factores que complican el trabajo de los pilotos.

En este contexto, surgió el debate sobre el uso del chaleco refrigerante para mitigar el impacto del calor. Mientras varios competidores optaron por esta herramienta, Colapinto explicó su postura personal: “No puedo ser sincero con esto, es la decisión de cada piloto, yo decidí no usarlo.”

Insólito incidente en la práctica del GP de Singapur: Norris y Leclerc chocaron en la calle de boxes

El británico circulaba por el carril para salir a la pista y el monegasco se le interpuso adelante, sin darle tiempo a frenar. Los mecánicos de McLaren tuvieron que cambiar la trompa del auto. El final de la práctica libre número 2 del Gran Premio de Singapur registró un insólito incidente en la calle de boxes, donde se produjo un choque entre Lando Norris y Charles Leclerc.

Cuando faltaban poco más de 10 minutos para el cierre de una tanda interrumpida por banderas rojas y amarillas, los pilotos se disponían a salir a la pista para cronometrar la última vuelta rápida sobre el circuito urbano de Marina Bay.

Norris circulaba por la calle de salida cuando se vio sorprendido por la Ferrari de Leclerc, que se le apareció por delante sin darle tiempo a frenar. El auto del monegasco lo golpeó en la punta e hizo que se le incrustada el alerón delantero en una de las paredes de hormigón del sector. El choque generó la sorpresa de todos.

De inmediato, los mecánicos de McLaren empujaron el auto de Norris hacia atrás hasta llegar a la altura del box, donde le cambiaron la trompa para que volviera a salir al circuito.

Finalmente, Norris logró el quinto tiempo a 0,483 segundos de su compañero Oscar Piastri, quien fue el más rápido del segundo ensayo. Leclerc, por su parte, finalizó en la novena posición, por delante de su coequiper Lewis Hamilton.