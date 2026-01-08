os registros bancarios de una entidad estadounidense confirmaron que el empresario Javier Faroni compró un departemento de lujo en Miami, después de haber cobrado una suma millonaria por parte de una conocida marca deportiva, proveedora de la indumentaria que utiliza la Selección nacional.
Sospechan de una compra de Faroni con dinero de la AFA
La propiedad, con vista al mar, tiene 430 metros cuadrados, tres dormitorios, siete baños, pisos de mármol, terrazas cono jacuzzi, autos de lujo para traslados y spa, entre otras amenidades.