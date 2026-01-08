Sospechan de una compra de Faroni con dinero de la AFA

javier faroni

La empresa TourProdEnter LLC, agente comercial de la AFA con sede en Miami, es propiedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes se encargan de recaudar los ingresos que la entidad genera en el extranjero a través de la Selección.

A mediados de 2024 la firma Adidas le pagó 25 millones de dólares a Faroni, como parte del acuerdo de sponsoreo, y pocos días después el empresario adquirió un piso de lujo en el edificio The Mansions at Aqcualina, ubicado en Miami, a cambio de siete millones, lo cual fue corroborado por el Bank of America.