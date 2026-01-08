El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan ejecuta la obra de refuncionalización de un tramo de calle Juan B. Alberdi, entre Las Heras y España, frente al Parque Belgrano. La intervención se encuentra en su etapa final, con un estado de avance del 95%, y permite recuperar un área urbana estratégica, transformándola en un paseo moderno, ordenado y accesible.
Así avanza el paseo gastronómico y recreativo en calle Alberdi
Con un 95% de ejecución, la intervención ingresa en su tramo final y consolida un nuevo espacio urbano destinado a la gastronomía y al uso recreativo.