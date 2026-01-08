Así avanza el paseo gastronómico y recreativo en calle Alberdi

Actualmente, los trabajos de obra gruesa y terminaciones ya se encuentran finalizados. El espacio presenta sectores claramente definidos para la permanencia, la circulación peatonal y la incorporación de equipamiento urbano, integrados al entorno existente.

En esta instancia, las tareas se concentran en acciones complementarias, vinculadas a la conexión eléctrica de los puestos gastronómicos, la colocación de bolardos para el ordenamiento de la circulación y la demarcación final de los boxes destinados a los carros gastronómicos. Estas labores son necesarias para completar la habilitación integral del sector y su puesta en funcionamiento.