Así avanza el paseo gastronómico y recreativo en calle Alberdi

Con un 95% de ejecución, la intervención ingresa en su tramo final y consolida un nuevo espacio urbano destinado a la gastronomía y al uso recreativo.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan ejecuta la obra de refuncionalización de un tramo de calle Juan B. Alberdi, entre Las Heras y España, frente al Parque Belgrano. La intervención se encuentra en su etapa final, con un estado de avance del 95%, y permite recuperar un área urbana estratégica, transformándola en un paseo moderno, ordenado y accesible.

Actualmente, los trabajos de obra gruesa y terminaciones ya se encuentran finalizados. El espacio presenta sectores claramente definidos para la permanencia, la circulación peatonal y la incorporación de equipamiento urbano, integrados al entorno existente.

En esta instancia, las tareas se concentran en acciones complementarias, vinculadas a la conexión eléctrica de los puestos gastronómicos, la colocación de bolardos para el ordenamiento de la circulación y la demarcación final de los boxes destinados a los carros gastronómicos. Estas labores son necesarias para completar la habilitación integral del sector y su puesta en funcionamiento.

El proyecto de refuncionalización

El proyecto contempla la organización de 18 vehículos gastronómicos, dispuestos de forma lineal sobre una superficie aproximada de 500 metros cuadrados. Cada puesto contará con medición eléctrica independiente y con las obras necesarias para la correcta evacuación de desechos propios de la actividad. La zona estará demarcada con pintura asfáltica, garantizando orden y adecuada disposición de los espacios.

Asimismo, la intervención sobre el boulevard permite conformar un espacio urbano renovado, que combina áreas destinadas a la permanencia y al consumo con sectores dinámicos de recorrido peatonal. La propuesta incorpora luminarias, bancos de madera y canteros, con la incorporación de plantas decorativas y el acondicionamiento del espacio verde, respetando la arboleda existente. Además, se suma iluminación direccional sobre los eucaliptos, reforzando las condiciones de seguridad y confort del paseo.

