Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro

Embed

Luego explicó que conoce a Luciano desde hace más de 20 años y que su elección de pareja es consciente: “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera... Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”.

De todas maneras, Griselda destacó que la exposición pública le resultó incómoda. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, comentó.

El incómodo momento que vivió Griselda Siciliani al enterarse de la infidelidad de Luciano Castro

La artista aclaró que no mantiene una relación abierta ni acuerdos fuera de lo convencional: “Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”.

Lo que más le molestó fue la difusión pública del tema: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”. Y arrojó una frase dolorosa: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

“Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidados, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, cerró de manera contundente Siciliani.