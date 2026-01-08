Salud retiró una leche de fórmula para bebés: hallaron una toxina
El Ministerio de Salud de San Juan retiró la leche de fórmula para bebés de una dteerminada marca, por disposición de la ANMAT.
El Ministerio de Salud de San Juan informó que por disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos en polvo, específicamente leche de fórmula para bebés.
La medida se fundamenta en el hallazgo de la toxina CEREULIDA, producida por la bacteria BACILLUS CEREUS en las partidas y lotes que se adjunta en el comunicado de la Anmat.
La ANMAT informa a la población que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes. Los productos afectados son:
Productos de elaboración nacional
Provincia de Santa Fe
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 400 g
RNE N°: 21-114032
RNPA N°: 21-130136
Lotes y fechas de vencimiento:
Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 800 g
RNE N°: 21-114032
RNPA N°: 21-130136
Lotes y fechas de vencimiento:
Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027
Producto importado
Origen: Suiza
Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes
Marca: Nestlé Alfamino
Presentación: 400 g
RNE N°: 00-014591
RNPA N°: 079-00-022965
Lote y fecha de vencimiento:
Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027
La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).
Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.
Esta Administración Nacional se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.
Por todo lo expuesto la ANMAT recomienda:
A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.
A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: [email protected].
A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.