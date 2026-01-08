Los sorprendieron con drogas, dinero y balanza en un control policial céntrico

Los aprehendidos fueron identificados como Cortes (20) y Bustos (19), quienes se encontraban a bordo de un Peugeot 206. Tras la intervención policial y la requisa del vehículo, se halló una importante cantidad de estupefacientes y elementos vinculados a su posible fraccionamiento y comercialización.

Según informaron fuentes oficiales, en el interior del automóvil se secuestraron 580 gramos de marihuana en un frasco de vidrio, 560 gramos en distintos envoltorios, 2 gramos en un cigarrillo armado, cuatro paquetes de papelillos, una balanza, una libreta con anotaciones, dos picas, una mochila, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.