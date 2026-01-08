Dos jóvenes de 20 y 19 años fueron detenidos en el centro de la ciudad en el marco de un procedimiento policial por posesión de drogas ilegales. El hecho ocurrió en la intersección de calles Tucumán y General Paz, donde efectivos policiales detectaron un vehículo con música a alto volumen y un fuerte olor a marihuana.
Los sorprendieron con drogas, dinero y balanza en un control policial céntrico
Los aprehendidos son Cortes (20) y Bustos (19), quienes se encontraban a bordo de un Peugeot 206. Tras la intervención policial y la requisa del vehículo, se hallaron estupefacientes y elementos vinculados a su posible fraccionamiento y comercialización.