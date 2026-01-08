"
Los sorprendieron con drogas, dinero y balanza en un control policial céntrico

Dos jóvenes de 20 y 19 años fueron detenidos en el centro de la ciudad en el marco de un procedimiento policial por posesión de drogas ilegales. El hecho ocurrió en la intersección de calles Tucumán y General Paz, donde efectivos policiales detectaron un vehículo con música a alto volumen y un fuerte olor a marihuana.

Los aprehendidos fueron identificados como Cortes (20) y Bustos (19), quienes se encontraban a bordo de un Peugeot 206. Tras la intervención policial y la requisa del vehículo, se halló una importante cantidad de estupefacientes y elementos vinculados a su posible fraccionamiento y comercialización.

Según informaron fuentes oficiales, en el interior del automóvil se secuestraron 580 gramos de marihuana en un frasco de vidrio, 560 gramos en distintos envoltorios, 2 gramos en un cigarrillo armado, cuatro paquetes de papelillos, una balanza, una libreta con anotaciones, dos picas, una mochila, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Personal del área de Drogas Ilegales confirmó la presencia de estupefacientes y dio inicio al procedimiento especial por infracción a la Ley de Drogas. En este contexto, Cortes quedó vinculado al Legajo N° 10/26, con intervención del Juzgado Federal.

Además, el vehículo fue radiado y a Bustos se le realizó un dosaje de pipeta, el cual arrojó resultado positivo.

