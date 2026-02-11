"
Paso de Agua Negra habilitado: horario y recomendaciones para este miércoles

El Ministerio de Gobierno informó que la Ruta Nacional 150 se encontró transitable para el cruce internacional.

La Secretaría de Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Gobierno, dio a conocer el reporte actualizado sobre el Paso Internacional por Agua Negra. El corredor que conectó la provincia de San Juan con Chile se encontró habilitado para el tránsito vehicular durante la jornada de hoy.

Para garantizar un cruce seguro, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para los conductores:

  • Horario de operación: El paso fronterizo estuvo abierto de 07:00 a 17:00 horas.

  • Seguridad vial: Fue obligatorio circular con las luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos.

  • Precaución: Se solicitó conducir con precaución a lo largo de todo el camino.

Para consultar cualquier cambio de último momento debido a las condiciones climáticas en alta montaña, se recomendó ingresar al sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.

