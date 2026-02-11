La Secretaría de Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Gobierno, dio a conocer el reporte actualizado sobre el Paso Internacional por Agua Negra. El corredor que conectó la provincia de San Juan con Chile se encontró habilitado para el tránsito vehicular durante la jornada de hoy.
Paso de Agua Negra habilitado: horario y recomendaciones para este miércoles
El Ministerio de Gobierno informó que la Ruta Nacional 150 se encontró transitable para el cruce internacional.