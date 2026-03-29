Pascuas Mágicas en Espacio San Juan Shopping

Oportunidades para renovar la temporada

En sintonía con el lanzamiento de las colecciones Otoño-Invierno, el centro comercial invita a aprovechar los beneficios bancarios vigentes durante estos dos días clave, permitiendo que las compras de esas fechas tengan su toque mágico sumando un huevo de chocolate:

Promoción Banco San Juan - martes 31 de marzo: 15% off + 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en locales adheridos.

Promoción Banco Santander - miércoles 1 de abril: 25% off para clientes suscriptos al programa Sorpresa de Santander y hasta 6 cuotas sin interés para todos los clientes del banco, sin tope de reintegro, en locales adheridos.

Es la oportunidad ideal para conocer las nuevas tendencias en indumentaria y calzado mientras se accede a planes de financiación y descuentos exclusivos.

Sorteo en Instagram

Para que la magia llegue a todos, la acción se traslada también a las redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram @espaciosanjuanshopping , el Shopping mantiene vigente un sorteo por dos premios muy especiales:

Primer ganador: Un huevo de Pascuas Havanna de 1 kg .

Un huevo de Pascuas Havanna de . Segundo ganador: Un huevo de Pascuas Havanna de 615 gr.

La participación cierra el lunes 13 de abril, día en que se darán a conocer a los ganadores a través de las historias de la plataforma. Los interesados pueden consultar las bases y condiciones directamente en el posteo del sorteo.

Ir a Espacio San Juan Shopping es planazo

Viví una experiencia de shopping única

: Disfruta de la gastronomía, las inigualables vistas desde su terraza, el entretenimiento con Cines Multiplex y Playland, la nueva temporada en los locales de indumentaria aprovechando sus beneficios para ahorrar y por si fuera poco…te vas con un huevo de chocolate de regalo. Con familia o amigos, si queres pasarla bien, Espacio San Juan es el lugar.