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Pascuas Mágicas en Espacio San Juan Shopping

Espacio San Juan Shopping lanza una campaña exclusiva para celebrar en la previa de Semana Santa, entregando obsequios directos de Havanna.

La llegada de la Pascua siempre trae consigo una atmósfera especial, y este año, a Espacio San Juan Shopping llegaron las Pascuas Mágicas, e invitan a la comunidad a sumergirse en un escenario donde el encanto de los chocolates de Havanna y la experiencia con planes de shopping son los protagonistas.

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Un obsequio con sabor a magia

Los días martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, el Shopping se convertirá en el escenario de su campaña más dulce. Todos los clientes que realicen compras en cualquier local o stand del centro comercial por un monto de $60.000 o más, podrán presentar su ticket en el stand de canje y llevarse de obsequio un huevo de Pascuas Havanna de 250gr. Promoción válida hasta agotar stock. Dicho stand de canje estará activo en planta baja del shopping, en horario de 14hs a 22hs para entregar obsequios a los clientes que se acerquen presencialmente con su ticket y con DNI en mano.

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Oportunidades para renovar la temporada

En sintonía con el lanzamiento de las colecciones Otoño-Invierno, el centro comercial invita a aprovechar los beneficios bancarios vigentes durante estos dos días clave, permitiendo que las compras de esas fechas tengan su toque mágico sumando un huevo de chocolate:

  • Promoción Banco San Juan - martes 31 de marzo:

    15% off + 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en locales adheridos.

  • Promoción Banco Santander - miércoles 1 de abril:

    25% off para clientes suscriptos al programa Sorpresa de Santander y hasta 6 cuotas sin interés para todos los clientes del banco, sin tope de reintegro, en locales adheridos.

Es la oportunidad ideal para conocer las nuevas tendencias en indumentaria y calzado mientras se accede a planes de financiación y descuentos exclusivos.

Sorteo en Instagram

Para que la magia llegue a todos, la acción se traslada también a las redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram @espaciosanjuanshopping , el Shopping mantiene vigente un sorteo por dos premios muy especiales:

  • Primer ganador: Un huevo de Pascuas Havanna de 1 kg.
  • Segundo ganador: Un huevo de Pascuas Havanna de 615 gr.

La participación cierra el lunes 13 de abril, día en que se darán a conocer a los ganadores a través de las historias de la plataforma. Los interesados pueden consultar las bases y condiciones directamente en el posteo del sorteo.

Ir a Espacio San Juan Shopping es planazo

Viví una experiencia de shopping única

: Disfruta de la gastronomía, las inigualables vistas desde su terraza, el entretenimiento con Cines Multiplex y Playland, la nueva temporada en los locales de indumentaria aprovechando sus beneficios para ahorrar y por si fuera poco…te vas con un huevo de chocolate de regalo. Con familia o amigos, si queres pasarla bien, Espacio San Juan es el lugar.

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