El FMI valoró avances en la reforma laboral y apertura comercial

Kozack insistió en que “la acumulación sostenida de reservas, apoyada por la continuidad del ancla fiscal de balance cero, será esencial para garantizar el acceso estable a los mercados y permitir que el país pueda enfrentar mejor los shocks”.

Respecto a las reformas estructurales, la directora de comunicaciones indicó que “los esfuerzos por profundizar los cambios en Argentina siguen adelante”. Destacó que “hubo medidas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad, pero también a respaldar la creación de empleo”. Agregó que “estas iniciativas están siendo debatidas en el Congreso”.

Además, Kozack valoró la apertura de la economía argentina y la búsqueda de inversiones: “Damos la bienvenida a los pasos que se están dando para abrir la economía al comercio y atraer inversiones, incluido el progreso en acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, este último a través de Mercosur”.

Sobre el proceso de reformas, Kozack subrayó que “mitigar apropiadamente los costos asociados con la transición también será importante para la Argentina”. Esta referencia se inscribió en el contexto del impulso de medidas estructurales, la apertura comercial y la atracción de inversiones extranjeras.

Al referirse a la calidad de las estadísticas oficiales, Kozack manifestó que el FMI mantiene un diálogo fluido con las autoridades. “Estamos profundamente comprometidos con los esfuerzos para salvaguardar la calidad, precisión y transparencia del sistema estadístico argentino. En nuestras conversaciones, coincidimos en que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y la confianza pública”, aseguró.

Las discusiones técnicas sobre la segunda revisión del acuerdo y la consulta del Artículo IV siguen en curso. Kozack explicó que “el próximo paso será, en caso de lograr un acuerdo a nivel de staff, preparar la documentación y someterla a consideración del directorio ejecutivo. Por ahora, seguimos en la fase de conversaciones”.

Kozack subrayó durante su intervención que “las discusiones siguen en curso y se desarrollan en el marco de una agenda de reformas que las autoridades argentinas están impulsando con determinación”. Enfatizó que el FMI mantiene “un diálogo constructivo y permanente con el Gobierno, enfocado en asegurar que los progresos observados hasta el momento puedan sostenerse en el tiempo”.

La vocera del Fondo hizo hincapié en la importancia de “la implementación continua de las políticas acordadas”, ya que, en sus palabras, “la sostenibilidad de las medidas adoptadas por Argentina será determinante para consolidar la confianza de los mercados y mantener la estabilidad lograda en los últimos meses”.

Kozack también se refirió a la estrategia del Banco Central: “El hecho de que el Banco Central haya realizado compras diarias de moneda extranjera representa un paso clave para fortalecer la posición externa del país y atender las obligaciones de deuda”. Agregó que “la reconstrucción del colchón de reservas internacionales forma parte de los objetivos centrales del programa”.

Respecto a la agenda legislativa, Kozack manifestó: “Las reformas laborales que están siendo debatidas en el Congreso representan una oportunidad para abordar problemas históricos del mercado de trabajo, como la informalidad, al mismo tiempo que buscan fomentar la creación de empleo”.

En relación a la apertura comercial, expresó: “El FMI valora positivamente los avances en la negociación de acuerdos comerciales. Creemos que estos convenios pueden contribuir a dinamizar la economía argentina y atraer inversiones productivas”.

Consultada sobre el acceso a los mercados internacionales, Kozack señaló: “El acceso duradero a los mercados requiere no solo disciplina fiscal y acumulación de reservas, sino también un compromiso sostenido con la transparencia y la calidad de los datos estadísticos”.

Kozack reiteró el compromiso del organismo con la transparencia: “El FMI está profundamente comprometido con los esfuerzos de Argentina para mejorar la calidad, precisión y transparencia de su sistema estadístico. La disponibilidad de datos confiables es fundamental para la toma de decisiones de política económica”.

Por último, la funcionaria recordó que el proceso de revisión técnica “seguirá su curso habitual, con nuevas actualizaciones a medida que avancen las discusiones y, eventualmente, con la presentación de la documentación correspondiente al directorio ejecutivo”.