Villarruel visitó Chubut y definió el contexto del país como "difícil y bastante confuso"

Al ser consultada sobre su relación con el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, la vicepresidente definió el vínculo como “estrictamente institucional”.

Más temprano, Villarruel había encabezado en Río Mayo los actos oficiales por el 90º aniversario de la localidad, desde donde viajó directamente hacia Comodoro.

Allí expresó su satisfacción por regresar a la provincia patagónica y remarcó la importancia de mantener una agenda federal: “Estoy muy contenta de estar acá; es una provincia con infinitas posibilidades”.

“En un principio la visita era para acompañar a Río Mayo en su aniversario, pero también para destacar que desde el Estado nacional estamos atentos a las realidades de cada distrito”, señaló.

Villarruel también aprovechó para trazar una crítica hacia la tradición histórica de la figura vicepresidencial en el país.

“Durante años nos acostumbramos a ver vicepresidentes decorativos, que no hacían absolutamente nada. No es mi caso: mi deber es cumplir lo que establece la Constitución, presidir el Senado y estar cerca de las provincias”, afirmó.