Villarruel no estará en el acto oficial a San Martín en Mendoza

Javier Milei y Victoria Villarruel ya no disimulan desde hace un tiempo la tensión política que los separa en el proyecto político ni en la gestión diaria del Gobierno.

Así lo reconocieron ante A24.com varias fuentes de la Casa Rosada como del entorno de la titular del Senado, que reflejan una profundización de los desencuentros entre la Vicepresidenta con Karina Milei y Santiago Caputo, la mesa chica del Presidente.

Esto se consolidó por la no-invitación a la vice al acto de la entrega de sables para las Fuerzas Armadas este viernes; fue un acto en el que Villarruel hubiera querido estar.

"Lamentó no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad", explicaron cerca de Villarruel.

Según reconocen, la vicepresidenta y el presidente no hablan desde hace un tiempo. El episodio reflejó un nuevo capítulo en la grieta entre Villarruel y la mesa chica del gobierno de Milei. La misma tensión se vio a fines de julio en la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, y en el desflie militar por los festejos del 9 de julio.

Hoy la relación entre Milei y Villarruel se circunscribe a fotos en actos públicos, pero sin hablar de política, sino a través de interlocutores solo a nivel de "gestión". El clima no es de confrontación, pero sí de extrema tensión, reconocen en ambas terminales tanto del presidente como de la vice.

En el entorno cercano de ambos reconocen que el principal interlocutor entre el presidente y la vicepresidenta es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Funcionarios bajo su mando, como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, actúan como enlace y negociadores técnicos con los bloques aliados en el Congreso.

Fuentes cercanas a Villarruel describen con ironía el trabajo en el Gobierno como "dividido en dos partes". Por un lado, están "los que quieren construir poder", donde sitúan a "los de Karina y Santiago Caputo". Por otro, están "los que quieren construir gestión", refiriéndose a "los Francos", según comentan fuentes oficialistas en el Senado.