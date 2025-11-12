Una familia necesitó más de $1.200.000 en octubre para no ser pobre

Este indicador acumuló un alza de 23% en los últimos 12 meses y de 18,5% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de la inflación general de octubre, que fue de 2,3%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, también aumentó 3,1% el mes pasado. Así, superó a la inflación general del mismo período y a la suba de los alimentos (fundamentales en esta canasta), ya que ambos datos fueron de 2,3% para octubre.