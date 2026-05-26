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San Juan puso en marcha los Centros de Familia y Centros Faro para entornos seguros

El programa apunta a familias beneficiarias de tarjetas alimentar. Los vouchers se podrán usar en instituciones adheridas que ofrezcan actividades artísticas, educativas, deportivas o culturales.

El Gobierno de San Juan y Nación firmaron este martes los convenios que permitirán la puesta en funcionamiento de los Centros de Familia y los Centros Faro, programas destinados a fortalecer la crianza, el desarrollo de niños y adolescentes y el acompañamiento integral de las familias beneficiarias de la prestación Alimentar.

El acuerdo fue rubricado por el gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Familia y Desarrollo Humano Carlos Platero y el subsecretario de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano del Ministerio de Capital Humano de la Nación, Mariano Uset.

La iniciativa, impulsada desde Nación y gestionada en la provincia a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano junto al municipio de la Ciudad de San Juan, busca generar entornos seguros y saludables para las familias, promoviendo herramientas de crianza y actividades de desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes.

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San Juan fue una de las provincias seleccionadas para implementar el programa, junto a Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires. En este marco, las familias que reciben la Tarjeta Alimentar podrán acceder a vouchers destinados a cubrir actividades extracurriculares para chicos de entre 6 y 17 años.

Los beneficiarios podrán utilizar estos vouchers como medio de pago directo —sin intermediarios ni gestores— en instituciones adheridas que ofrezcan actividades artísticas, educativas, deportivas o culturales. Entre las propuestas disponibles habrá clases de idiomas, música, danza, robótica, deportes y otras disciplinas recreativas.

Las instituciones participantes podrán ser privadas —debidamente inscriptas en ARCA— o entidades intermedias con personería jurídica vigente, como clubes, uniones vecinales y fundaciones. Todas ellas integrarán la red de “Centros Adheridos”.

Si bien podrán participar familias de cualquier departamento de la provincia, las actividades se concentrarán en instituciones ubicadas en Capital, debido a la conectividad y la concentración de la oferta educativa y recreativa en esa zona.

En paralelo, los adultos podrán asistir a los llamados Centros Faro, espacios donde se brindarán talleres, charlas y asesoramiento sobre prácticas parentales, convivencia familiar y desarrollo integral de niños y adolescentes.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es fortalecer el rol de las familias en la crianza y generar mayores oportunidades de inclusión y desarrollo para chicos y adolescentes sanjuaninos.

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