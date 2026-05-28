Un fallo histórico de la Justicia de Córdoba dictaminó que la vacuna Sputnik V fue la causa de la muerte de Melín Sartori el 29 de julio de 2021. La misma, utilizada por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de Coronavirus, hizo que la joven sufriera una trombosis con trombocitopenia tras un deterioro neurológico.
Murió días después de aplicarse la Sputnik V y la Justicia ordenó indemnizar a su familia
La Justicia de Córdoba determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven de 19 años y ordenó indemnizar a su familia con $95 millones.