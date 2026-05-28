Murió días después de aplicarse la Sputnik V y la Justicia ordenó indemnizar a su familia

Al aplicarse la primera dosis de la vacuna Sputnik V, Sartori comenzó con dolencias y afecciones. Luego de 15 días, murió.

En diálogo con el medio La Voz, Ruiz relató cómo a los seis días de la aplicación de la primera dosis de la Sputnik, su hija sufrió cefaleas y vómitos y tuvo que ser internada en terapia intensiva hasta su fallecimiento quince días después.

El punto clave del fallo judicial

El informe que dio pie al reclamo de la madre de Sartori fue el de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que logró llegar a la conclusión de que la vacuna fue la causante de la muerte de la joven.

Además, el fallo dictaminó que el Ministerio de Salud de la Nación deberá otorgar una indemnización de $95 millones a la familia cuando la sentencia quede firme: "Disponer que el Ministerio de Salud de la Nacion culmine en el plazo de 30 días las etapas pendientes del trámite que establece el procedimiento para la tramitación de reclamos para el acceso a la indemnización del fondo de reparación COVID 19 de la ley 27.573, a los fines de que la actora pueda cobrar la indemnización correspondiente", cerró el escrito.