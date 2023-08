Un periodista, ex Telefe y Canal 13, murió bajo circunstancias extrañas

"Me confirma Edgardo Miller que apareció asesinado el periodista Emilio Petcoff, ex Canal 13 y ex Telefe. Lo hallaron degollado en su departamento de CABA ”, contó Pablo Montagna, conductor de Radio Rivadavia, en su cuenta de Twitter.

"De acuerdo con la información, fue un asesinato brutal”, señaló Edgardo Miller, periodista y abogado, también en esa red social. Fue él quien dio la información por primera vez y no dudó en mencionar a demás noticieros de canales de aire para que expongan este fallecimiento.