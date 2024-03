Tras ser condenado, Nicolás Pachelo habló desde la cárcel

Esto ocurrió luego de que el Tribunal de Casación penal revocó el fallo que lo absolvió en 2022 y, finalmente, lo sentenció. “Esta carta está dirigida a todos aquellos que me juzgan sin saber y con lo poco que creen saber sobre el homicidio de la señora García Belsunce. Soy, fui y seré inocente”, comienza con su defensa.

De la misma manera, relató cómo vivió el último tiempo: “Durante estos 22 años, decidí defenderme judicialmente porque creí en la Justicia. Mi silencio mediático me perjudicó personalmente, especialmente a mis hijos, en sus colegios, universidad y en mi vida misma. Condenaron a un inocente a morir en vida. No pienso callarme más. Luchando junto con mis abogados contra una parte del poder judicial corrupto y perverso. Nosotros no tenemos amigos jueces. Nos defendemos con la verdad, con pruebas. A pesar de eso, no se trata la justicia...”.