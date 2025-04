Tensión en la marcha de jubilados: hay un periodista herido

“Es un hombre de unos 30 años con un traumatismo en la rodilla derecha: lo vamos a llevar por precaución al Hospital Ramos Mejía pero no hay otro tipo de patología. Es un golpe. No es grave. Lleven con tranquilidad a su familia. Hay que esperar la placa para ver, pero no amerita gravedad”, detalló Alberto Crescenti, titular del SAME, en referencia al periodista que debió ser asistido.

En el lugar, se desplegaron efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Infantería, quienes aplicaron el protocolo antipiquetes para contener la movilización y evitar que los manifestantes se acercaran al Congreso. A pesar de la fuerte presencia policial, los manifestantes, que no superaban el centenar, se agruparon en la vereda y portaron pancartas con consignas en sus reclamos, entre ellos se mezclaron banderas de Argentina y también de Palestina. La única bandera visible de un club de futbol era la de Dock Sud, sobre la calle Combate de los Pozos. En el transcurso de la marcha se escucharon muchos cánticos e insultos hacia el Presidente, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.