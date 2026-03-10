Suben las acciones argentinas en Wall Street

El dólar, por su parte, cotizaba a $1425 en las pantallas del Banco Nación, $10 por debajo del cierre.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval ganaba 3,3% en pesos y 3,9% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.

En tanto, los principales índices accionarios de EE.UU. mostraban números positivos: el S&P 500 aumentaba 0,41% y el Dow Jones subió 0,54%.

En el mercado cambiario, los dólares financieros se negociaban a la baja. El contado con liquidación (CCL) operaba a $1465,79, mientras que el dólar MEP a $1422,94.

Guerra en Medio Oriente: qué pasa con el precio del petróleo

A más de una semana de la escalada en Medio Oriente, los precios del petróleo se ubicaban por debajo de US$100 este martes tras haber alcanzado este lunes su valor máximo en más de tres años.

Este martes, el barril Brent cotizaba a US$87,50, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que “la guerra con Irán terminará pronto”.

El mandatario buscó minimizar así el impacto del alza del precio del crudo como consecuencia del conflicto bélico. En ese escenario, dijo que eliminará algunas sanciones petroleras.

“Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo. Vamos a retirar esas sanciones hasta que esto se arregle”, sumó Trump, sin especificar a qué países se refería.