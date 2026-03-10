"
Técnicas para limpiar los recipientes plásticos

En esta nota te enseñamos trucos para quitar el moho y el olor a humedad de los recipientes.

Gracias a los recipientes de plástico no solo podemos guardar sobras de alimentos, sino que además los usamos para almacenar la vianda que llevamos al trabajo o a la universidad. Por lo general, cuando no lavamos estos recipientes correctamente, pueden acumular restos de comida, aceite, e incluso se forma moho y olor a humedad.

¿Cómo quitar el moho y el olor a humedad en los recipientes de plástico?

Ingredientes

  • Vinagre blanco
  • Agua caliente
  • Jabón para platos (detergente)
  • Bicarbonato de sodio

Con ingredientes como vinagre blanco, agua caliente, detergente y bicarbonato de sodio se puede limpiar los recipientes de plástico.

Procedimiento

  • Desecha todos los alimentos que contengan el recipiente de plástico. En caso de que tenga por ejemplo salsa de tomate, te aconsejamos rellenar el recipiente con agua caliente, detergente y unas dos hojas de papel de cocina hechas una pelotita. Cierra el recipiente y agita bien. La pelotita de papel ayudará a remover la salsa o el aceite pegado en las paredes internas.
  • Llena el tupper con vinagre blanco y tapa.
  • Déjalo reposar durante 3 días.
  • Después de esto, tira el vinagre y lava el recipiente con agua caliente y jabón para platos (detergente). Si no lo lavas bien, es probable que luego sientas gusto a detergente o a vinagre.
  • Seca el tupper y agrega una cucharada de bicarbonato de sodio y deje reposar durante 2 horas.
  • Lava nuevamente el recipiente de plástico y déjalo secar. Puedes asegurarte de que el recipiente quedará más seco si le pasas un par de hojas de cocina para que absorban el exceso de agua.

Si tu recipiente de plástico tiene demasiado moho, deja reposar el vinagre durante una semana. Si huele mal, vierte tres cucharadas de bicarbonato de sodio en el recipiente y déjalo reposar durante otra semana.

FUENTE: Diario Uno

