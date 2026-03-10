Nación modificará el sistema de Revisión Técnica Obligatoria

Cambios en los plazos de revisión

Uno de los principales cambios tiene que ver con la periodicidad de los controles técnicos.

El nuevo esquema propone extender el plazo para la primera revisión de los vehículos nuevos. Según el plan anunciado, quedaría de la siguiente manera:

Vehículos 0 km : primera revisión a los 5 años

: primera revisión a los 5 años Autos de entre 5 y 10 años : verificación cada 2 años

: verificación cada 2 años Vehículos más antiguos: mantendrán controles más frecuentes

Desde el Gobierno sostienen que la evidencia internacional muestra que las fallas mecánicas explican un porcentaje muy bajo de los accidentes de tránsito. Según estudios citados de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos, cerca del 94% de los siniestros se producen por errores humanos, mientras que apenas alrededor del 2% se vincula a fallas mecánicas.

Además, señalan que los vehículos actuales incorporan cada vez más tecnología aplicada a la seguridad, lo que reduce la probabilidad de fallas durante los primeros años de uso.

Más lugares para hacer la VTV

Otro de los puntos centrales de la reforma es la apertura del sistema a más actores.

Hasta ahora, la verificación suele realizarse en plantas habilitadas específicamente para esa actividad. Con el nuevo esquema, también podrían ofrecer el servicio:

concesionarias

talleres habilitados

centros de verificación

talleres que hoy realizan revisiones de vehículos de transporte de carga

Según el Ministerio de Desregulación, esta ampliación de la oferta permitiría generar mayor competencia, lo que debería traducirse en precios más bajos, menos tiempos de espera y una mayor cobertura territorial.

El Gobierno argumenta que el modelo se inspira en sistemas utilizados en distintos países europeos, donde los centros de inspección técnica no necesariamente tienen como única actividad la verificación vehicular.

Eliminan un trámite previo para transporte

La reforma también elimina el llamado Informe de Configuración de Modelo (ICM).

Este documento era requerido para vehículos destinados al transporte de cargas o pasajeros antes de realizar la revisión técnica. Desde el Ejecutivo consideran que se trataba de un trámite burocrático que generaba costos adicionales sin aportar mejoras concretas a la seguridad.

Con su eliminación, se busca simplificar el proceso administrativo para ese tipo de vehículos.

Implementación gradual

El Gobierno aclaró que el nuevo esquema no comenzará a aplicarse de inmediato.

Para su puesta en marcha será necesario habilitar nuevos talleres, establecer procesos de certificación técnica, adaptar sistemas informáticos y desarrollar mecanismos de fiscalización.

Por ese motivo, la implementación será gradual y dependerá también de la adhesión de cada provincia.

Según el Ejecutivo, el objetivo final es transformar el sistema actual en uno “más competitivo, accesible y moderno”, que facilite el cumplimiento de la verificación técnica y reduzca los costos para los conductores