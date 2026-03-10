"
Orrego participó en la apertura de "Argentina Week" en Nueva York

El gobernador sanjuanino fue parte de la comitiva que viajó con el presidente Javier Milei.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en la apertura de Argentina Week, un evento internacional orientado a atraer inversiones y fortalecer los vínculos económicos del país con el sector financiero global.

La actividad fue encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y se realizó en el auditorio principal de JPMorgan Chase, una de las instituciones financieras más importantes del mundo, ubicada en Nueva York.

Durante el acto también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y otros gobernadores que integran la comitiva oficial argentina.

Argentina Week reúne a referentes del sector financiero, empresarios e inversores internacionales interesados en conocer las oportunidades de desarrollo y de inversión que ofrece el país en distintos sectores productivos.

En ese marco, la participación de Orrego forma parte de la agenda institucional que el mandatario sanjuanino desarrolla en Estados Unidos con el objetivo de posicionar a San Juan en el escenario internacional y generar vínculos con actores clave del ámbito económico y financiero.

Durante la jornada, el gobernador destacó el mensaje brindado por Milei en la apertura del evento. Según expresó, el presidente hizo hincapié en el cambio de rumbo de la Argentina y en la consolidación de las reformas económicas que buscan estabilizar la macroeconomía, además de invitar a los inversores internacionales a confiar y apostar por el desarrollo y las oportunidades de inversión que ofrece el país.

