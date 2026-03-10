Orrego participó en la apertura de "Argentina Week" en Nueva York

Argentina Week reúne a referentes del sector financiero, empresarios e inversores internacionales interesados en conocer las oportunidades de desarrollo y de inversión que ofrece el país en distintos sectores productivos.

En ese marco, la participación de Orrego forma parte de la agenda institucional que el mandatario sanjuanino desarrolla en Estados Unidos con el objetivo de posicionar a San Juan en el escenario internacional y generar vínculos con actores clave del ámbito económico y financiero.

Durante la jornada, el gobernador destacó el mensaje brindado por Milei en la apertura del evento. Según expresó, el presidente hizo hincapié en el cambio de rumbo de la Argentina y en la consolidación de las reformas económicas que buscan estabilizar la macroeconomía, además de invitar a los inversores internacionales a confiar y apostar por el desarrollo y las oportunidades de inversión que ofrece el país.