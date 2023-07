Senado: la oposición no dio quorum y se cayó la sesión

Mayans, en representación del interbloque del Frente de Todos, responsabilizó a los dirigentes opositores: "Aspiramos a tener sesión, todo esto hace a la responsabilidad institucional. Más allá de que existan las PASO y los que dicen que hay que esperar que pasen las PASO, hay que cumplir con la responsabilidad institucional".

"Cuando hay disidencias, hay que presentarse y decir no estoy de acuerdo con estos argumentos. No podemos dejar de trabajar, no podemos paralizar el Congreso. A ningún presidente se le negó el ejercicio de tropas", agregó en relación a la autorización de ingreso y salida de tropas militares, uno de los proyectos establecidos para sesionar este miércoles.

Frustrada la designación de jueces para combatir el narcotráfico en Santa Fe

La falta de quorum por la ausencia de senadores opositores frustró la designación de jueces federales en Santa Fe para tratar la problemática del narcotráfico.

En ese sentido, se esperaban cuatro ascensos de funcionarios judiciales para este miércoles:

Román Pablo Lanzón : Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, provincia de Santa Fe

: Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, provincia de Santa Fe Matías Felipe Scilabra : Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, Provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 2

: Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, Provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 2 Ramiro Dillon Villamayor : Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 3

: Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 3 Pablo Andrés Vacani: Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe

En la jornada del martes, en tanto, la Cámara de Senadores comenzó a debatir la tarde de este martes el proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

La iniciativa legislativa busca las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.