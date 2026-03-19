Música, danza e infantiles: la programación 2026 del Teatro Sarmiento

La secretaria de Cultura, Analía Vilches, puso en valor el trabajo de quienes forman parte del teatro y el compromiso colectivo que sostiene su funcionamiento cotidiano. Además, destacó que San Juan continúa consolidándose como una provincia con una fuerte identidad cultural, gracias al aporte de artistas, instituciones y equipos de trabajo.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, subrayó la importancia del trabajo en equipo dentro del área cultural y recordó el estado en el que se encontraba el teatro antes de la intervención. En ese marco, compartió una anécdota de una reunión previa a la remodelación junto al equipo del teatro, donde las condiciones edilicias reflejaban la necesidad urgente de una puesta en valor.

Romero remarcó que la obra permitió revertir una situación que afectaba tanto al público como a los artistas y al personal, y expresó su agradecimiento al gobernador por haber impulsado la recuperación de este patrimonio cultural. Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de una política más amplia que incluye mejoras en distintas unidades culturales de la provincia y el inicio de una remodelación histórica del Auditorio Juan Victoria.

En la misma línea, el ministro señaló que el desarrollo cultural también impacta en la economía local, generando movimiento a partir de cada función y fortaleciendo el vínculo con el sector privado. Finalmente, reconoció la gestión de la directora del Teatro Sarmiento y el trabajo de los equipos de todas las unidades culturales, destacando su compromiso para alcanzar niveles de excelencia.

En tanto, la directora del Teatro Sarmiento, Karen Achilles, destacó que la temporada 2026 fue diseñada con una agenda amplia y diversa, que abarca múltiples lenguajes escénicos y una importante cantidad de funciones a lo largo del año, consolidando al teatro como un espacio activo y en permanente movimiento.

La programación 2026 incluye propuestas de teatro, música, danza, espectáculos infantiles, así como producciones locales, nacionales e internacionales, fortaleciendo el acceso a una oferta cultural amplia para todos los públicos. El acto incluyó la proyección de un video institucional que repasó el proceso de remodelación del teatro y adelantó parte de la programación del año, junto a una intervención artística del músico sanjuanino Jaime Muñoz.

Entre los eventos del 2026 se encuentra “El Cristo de los Gitanos”, una obra de danza-teatro de raíz flamenca que ofrece una mirada artística y contemporánea sobre la vida de Jesús, abordando su nacimiento, pasión, muerte y resurrección desde una potente expresión escénica.

También llegará “Vuelo Stereo”, un show que trasciende el tributo para convertirse en una experiencia sensorial única, homenajeando a una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano.

En el plano musical, se destaca la presencia de Virus con su espectáculo “40 Años de Locura”, un recorrido por su trayectoria y sus grandes éxitos que marcaron a varias generaciones.

La danza clásica tendrá su lugar con “El lago de los cisnes”, el clásico eterno que se presentará en una versión de excelencia internacional a cargo del Moscow State Ballet, reconocido por su calidad artística y su prestigio a nivel mundial.

La programación se completa con la participación de importantes artistas como Patricia Sosa, Emanero, Jairo y Carlos Baute, entre otros. Además, regresarán al escenario referentes del pensamiento y el desarrollo personal como Pilar Sordo y Gabriel Rolón, junto a destacadas obras teatrales de gran envergadura.